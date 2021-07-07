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جوجل تحذر من 9 تطبيقات “أندرويد” شهيرة على متجرها تسرق كلمات المرور

بواسطة إسلام عوض
جوجل تحذر من 9 تطبيقات "أندرويد" تسرق كلمات المرور جوجل تحذر من 9 تطبيقات "أندرويد" تسرق كلمات المرور

حذرت شركة جوجل من وجود عدد من التطبيقات الشهيرة على متجرها تسرق كلمات المرور “السر”، التي تتعلق بالفيس بوك، كما أن بعض هذه التطبيقات قام بتحميلها أكثر من 5.8 مليون مستخدم، وكان هذا ما كشفته في وقت سابق شركة روسية تدعى  Doctor Web تتصدى للبرامج الضارة على الإنترنت

1 جوجل تحذر من 9 تطبيقات “أندرويد” تسرق كلمات المرور
2 التطبيقات التي حذفتها جوجل لسرقتها كلمة السر بالفيس بوك
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جوجل تحذر من 9 تطبيقات “أندرويد” تسرق كلمات المرور

ولذا كان لزاماً على غوغل فحص البرامج الضارة التي يقوم المخترقون باستخدامها لسرقة كلمات مرور المستخدمين، حيث أن بعض التطبيقات تطلب تسجيل الدخول بواسط حساب فيس بوك، ومن هنا تتم عملية سرقة البيانات.

وتسعى جوجل جاهدة في لسحب تلك التطبيقات التي تقوم بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر متجرها، وذلك من أجل حماية المستخدمين من وقوع بياناتهم بأيدي المخترقين، ووفقاً لموقع engadget، فإن البيانات المسروقة تبين أن المخترقين يستخدمون 5 برامج مختلفة في ذلك، إلا أن العامل المشترك بين هذه البرامج هو استخدام كود واحد وهو JavaScript، من أجل الحصول على بيانات المستخدم وملفات التعريف.

وقامت غوغل بحذف كل مطوري التطبيقات المحذوفة من المتجر الخاص بها، ونذكر بعض التطبيقات التي حذفتها شركة جوجل والتي تسرق كلمات السر.

التطبيقات التي حذفتها جوجل لسرقتها كلمة السر بالفيس بوك

  • التطبيق الخاص بالصور المجمعة PIP Photo.
  • التطبيق الخاص بتعديل الصور Processing Photo.
  • التطبيقات الخاصة بحفظ الخصوصية مثل:
  • تطبيق App Lock Keep .
  • وتطبيقApp Lock Manager.
  • التطبيق الخاص بفحص الذاكرة وملفات التخزين Rubbish Cleaner.
  • تطبيق الأبراج، مثل
  • تطبيقHoroscope Daily
  • وتطبيقHoroscope Pi.
  • تطبيق Lockit Master.
  • تطبيق Inwell Fitness.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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