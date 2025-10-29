جوجل تطلق طريقة جديدة لإستعادة حسابك.. تفاصيل مهمة

أطلقت شركة جوجل مجموعة من أدوات الأمان الجديدة تهدف إلى تسهيل عملية استعادة الحسابات المغلقة، دون الحاجة إلى المرور بخطوات تقليدية كإجابات أسئلة الأمان أو البريد الإلكتروني الاحتياطي، وبدلاً من ذلك أصبحت الشركة تتيح للمستخدمين تأكيد هويتهم من خلال رقم الهاتف المرتبط بالحساب أو عبر أصدقاء أو أفراد عائلة موثوق بهم يمكنهم المساعدة في استرجاع الحساب عند فقدان كلمة المرور أو التعرض للاختراق.

ميزة جهة الأتصال للإسترداد

وأضافت جوجل ميزة جديدة تعتبر هذة الميزة الأبرز التي كشفت عنها الشركة و تحمل اسم “جهات اتصال الاسترداد” وتتيح للمستخدم تحديد أشخاص يمكنهم المساعدة في استعادة الحساب عند فقدان كلمة المرور أو في حال تعرضه للاختراق أو عند ضايع هاتفك أو جهاز الحاسوب الخاص بك، وأوضحت جوجل أن هذه الميزة توفر طريقة آمنة وبسيطة لاسترجاع الحساب عندما تفشل طرق الاسترداد التقليدية، ويمكن تفعيلها من خلال قسم الأمان في إعدادات حساب جوجل، وهي متاحة حالياً للحسابات الشخصية المؤهلة.

تقوية وتعزيز الحماية للمستخدم

كما أطلقت جوجل ميزة جديدة تعرف باسم “تسجيل الدخول برقم الهاتف المحمول” لمستخدمي نظام أندرويد، والتي تتيح الدخول إلى الحساب مباشرة باستخدام رقم الهاتف المرتبط دون الحاجة إلى كلمة مرور في كل مرة تسجل فيها الدخول من جهاز، وتعتمد هذه الميزة على رمز قفل الشاشة من الجهاز القديم لتأكيد الهوية وتطرح تدريجياً في مختلف دول العالم، وتأتي هذه الخطوات ضمن توسع جوجل في أدوات الأمان لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والاختراق، وتشمل أيضاً تحسينات في رسائل جوجل للتحذير من الروابط الضارة، بالإضافة إلى أداة جديدة للتحقق من المفاتيح تمنع انتحال الهوية وتساعد في تأمين التواصل بين المستخدمين.