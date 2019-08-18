جوجل كروم تطلق خدمة لتجنب اختراق كلمات المرور على المتصفح.. تعرف عليها

اختراق كلمات المرور على متصفح جوجل كروم، باتت سهلة للغاية ولم تعد آمنة ويمكن تعرضها لعمليات اختراق محتملة، حيث أثبتت دراسة تقنية حديثة أن نسبة كبيرة من الكلمات المرورية على المتصفح الأشهر “جوجل كروم” معرضة للاختراق، وحسب الدراسة يمكن للمستخدمين للمتصفح، تجنب اختراق كلمات المرور من خلال تنزيل خدمة “Password checkup”، التي تتولى مهمة فحص قاعدة بيانات تضم 4 ملايين من كلمات المرور، كانت قد تعرضت للاختراق، وتكشف هذه الخدمة فيما إذا كانت كلمة المستخدم من بين الكلمات التي تم اختراقها أم لا.

اختراق كلمات المرور على متصفح جوجل كروم

خدمة جوجل كروم لتجنب اختراق كلمات المرور على المتصفح

كانت جوجل في فبراير الماضي أعلنت عن خاصية جديدة تمكّن المستخدمين من إجراء فحص دقيق لمعرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لاحتمالية الإختراق أو إذا اخترقت بالفعل أم لا؟ وفيما يلي الحقائق التي كشف عنها التقرير التقني حسب ما نقله موقع سكاي نيوز: