جوجل كروم تطلق خدمة لتجنب اختراق كلمات المرور على المتصفح.. تعرف عليها

اختراق كلمات المرور على متصفح جوجل كروم، باتت سهلة للغاية ولم تعد آمنة ويمكن تعرضها لعمليات اختراق محتملة، حيث أثبتت دراسة تقنية حديثة أن نسبة كبيرة من الكلمات المرورية على المتصفح الأشهر “جوجل كروم” معرضة للاختراق، وحسب الدراسة يمكن للمستخدمين للمتصفح، تجنب اختراق كلمات المرور من خلال تنزيل خدمة “Password checkup”، التي تتولى مهمة فحص قاعدة بيانات تضم 4 ملايين من كلمات المرور، كانت قد تعرضت للاختراق، وتكشف هذه الخدمة فيما إذا كانت كلمة المستخدم من بين الكلمات التي تم اختراقها أم لا.
اختراق كلمات المرور على متصفح جوجل كروم
خدمة جوجل كروم لتجنب اختراق كلمات المرور على المتصفح
كانت جوجل في فبراير الماضي أعلنت عن خاصية جديدة تمكّن المستخدمين من إجراء فحص دقيق لمعرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لاحتمالية الإختراق أو إذا اخترقت بالفعل أم لا؟ وفيما يلي الحقائق التي كشف عنها التقرير التقني حسب ما نقله موقع سكاي نيوز:
- كشفت البيانات الصادرة عن جوجل مؤخرًا أن 650 ألف شخص قاموا بتحميل خدمة “Password checkup”.
- من خلال الفحص عبر تلك الخدمة، تبيّن أن 316 ألفاً ممن نزلوا الخدمة، حساباتهم ليست آمنة بشكل كافٍ.
- وبلغت نسبة الحسابات المخترقة 1.25%.، منها حسابات تابعة “لمؤسسات مالية، أو حكومية، ومواقع تسوّق يستخدم فيها الناس بطاقاتهم البنكية”، الأمر الذي كشف عن مدى الخطورة في هذه الثغرات الأمنية.
- على الرغم من أن خدمة الأمن القومي تخبر من تم اختراق كلمات مرورهم أو معرضة للخطر، معظمهم لا يبادرون لتغييرها، حيث كشفت البيانات أن 26% من هؤلاء فقط من قاموا بتغيير كلمة المرور الخاصة بهم وحصنوا حساباتهم ضد الإختراق.
- 60% من المستخدمين الذين حصنوا حساباتهم، غيروا كلمات مرورهم، بحيث أصبحت قوية وصعبة إلى حد كبير ضد الاختراق.
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