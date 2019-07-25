حجب الأسناب من السعودية غداً _ حقيقة حجب سناب شات في المملكة

سناب شات من البرامج التي وجدت رواجاً عند الغالبية في المملكة العربية السعودية فهو من البرامج المميزة لذا حتى المصالح الحكومية أنشأت حسابات خاصة بها على برنامج سناب شات نظراً لكثرة الأعداد المتواجدة من أبناء المملكة على البرنامج، انتشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بحجب الأسناب من السعودية غداً لذا نوضح حقيقة ما أثير عن الحجب في المملكة.

حجب الأسناب من السعودية غداً

نفى مصدر في المملكة ما أثير عن حجب الأسناب في السعودية وقال إن كان هناك حجب سيتم النشر بشكل رسمي عن سبب الحجب وسيعلن بشكل رسمى في وسائل الإعلام المختلفة وأما بخلاف ذلك فلا يوجد أي صحة للخبر المتداول عن حجب الأسناب من المملكة.

سناب شات

يمكنكم تحميل تطبيق سناب شات من متجر بلاي ستور أو أبل ستور ومتابعة كافة القنوات المختلفة للمشاهير والحسابات الرسمية الحكومية والقنوات الترفيهية المتعددة التي يطلقها مجموعة من الشباب بغرض التواصل والترفيه، نصيحة لا تستمع لأي من الأشاعات وتأكد جيداً من المصدر حين سماع أي أخبار متداولة.