حدث ترددك.. تردد قناة الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي نايل سات وياه سات

تردد قناة الفجر الجزائرية والتي يكثر عنها البحث في الفترة الماضية بعد نجاح القناة من الحصول علي حقوق عرض مسلسل قيامة عثمان، وهو المسلسل التركي الذي نجح من الحصول علي شهرة كبيرة في الأونه الأخيرة، وتأتي الشهرة الواسعة للمسلسل نظرآ للسيناريو غير متوقعة مما أكسبه مكانة مرموقة وسط المسلسلات المحببة للعرب في كافة بقاع الوطن العربي.

وتقوم القناة الفضائية الجزائرية “الفجر الجزائرية” بعرض باقة متنوعة وشيقه من البرامج الحوارية، كما تقوم أيضآ القناة بعرض أبرز القضايا الشائكة في الشارع علي مدار اليوم دون توقف في إشارة البث.

وتأتي بدايه أطلاق القناة الجزائرية في بداية عام 2015 علي القمر الصناعي نايل سات، وتقوم بعرض الأخبار الشائكة في الجزائر وأخبار الشرق الأوسط والخليج العربي بصفه عامة.

برامج قناة الفجر الجزائرية

برنامج رسالة إلي الضمير.

برنامج في مثل هذا اليوم.

برنامج الغاز من الجزائر.

برنامج صحتك تاج الخاص بصحة الإنسان.

برنامج توب نت لعرض أخبار السوشيال ميديا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2020

نرصد لكم الأن تردد قناة الفجر الجزائرية علي كلآ من القمر الصناعي نايل سات وياه سات وهي كالتالي: