حدث تردد قناة الزمالك Zamalek tv علي النايل سات لكافة الأَقمار الصناعية

بعد طول أنتظار من عشاق القلعة البيضاء لمعرفة موعدٌ أنطلاق قناة الفارس الأبيض الجديدة، ومتي تفتح قناة القلعة البيضاء، ولكن الخبر السعيد لعشاق الفارس الأبيض في بداية هذا العام، بعدما أعلن رئيس النادي عن أطلاق القناة والأعلان عن خريطة برامج القناة علي القمر الصناعي نايل سات، وفي نهاية المقال ستجد كيفية تنزيل تردد قناة الزمالك الفضائية بكل سهولة.

وتمتلك القناة El Zamalek Channel مجموعة مميزة من فريق عمل قناة القلعة البيضاء وفريق متميز أيضآ من مذيعات قناة الفارس الأبيض، كما تضم القناة عدد كبير من البرامج المتنوعة من برامج أخبارية وبرامج حوارية وأستديو قناة الفارس الأبيض الملكي لعرض تحليل المباريات الخاصة بفريق كرة القدم.

مواعيدٌ برامج قناة الزمالك الجديدة

تضم القناة عدد كبير من مذيعات ومقدمي برامج قناة نادي القلعة البيضاء المتميزين وهذه قائمة بأبرز برامج القناة ومواعيد عرض البرامج علي القناة.

برنامج أخبارنا: يعرض في تمام الساعة السادسة مساء من تقديم فرح علي وأحمد جمال.

برنامج ملوك الصالات: من تقديم نيرة الأحمر ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء.

برنامج زملكاوي: تقديم كلآ من طارق يحيى وخالد الغندور ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساء.

برنامج 1911: ويعرض في تمام الساعة الواحدة صباحآ من تقديم شادي عيسي.

برنامج ون تو: من تقديم نيرفانا ناصر العبد ويعرض في تمام الساعة الواحدة صباحآ.

برومُو قناة نادي الزمالك

نجح الأعلان الخاص بقناة نادي القلعة البيضاء من تحقيق نسب مشاهدات عالية للغاية بعد طرح البرومو علي مواقع الأنترنت، وتفاعل جماهير النادي معه وتم مشاركته بين عشاق الفارس الأبيض في جميع بقاع الوطن العربي.

وظهر في البرمو “الأعلان” الخاص بالقناة عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء من اللاعبين القدامي واللاعبين الحاليين في الفريق أبرزهمالكابتن حسن شحاتة والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن عبد الحليم علي والكابتن حازم أمام والنجم التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد الأحمر وحسن يسري وخالد الغندور وطارق يحيى وغيرهم من نجوم الفارس الملكي الأبيض.

وجب الذكر إلي أنه لم يتم أعلان بث مباشر للقناة “قناة الزمالك بث مباشر” حتي هذه اللحظة، ولكن تم تداول أخبار حول وجود بث أونلاين في الفترة القادمة علي القناة الرسمية للقناة علي موقع يوتيوب والصفحة الرسمية للقناة علي موقع فيسبوك بوك.

تردد قناة الزمالك Zamalek TV Channel SD الجديدة اليوم

التردد: 11449.

القمر الصناعي: نايل سات.

أستقطاب التردد: أفقي.

تصحيح التردد: 5/6.

ترميز التردد: 27500.

الجودة SD.

وصلات خارجية رسمية لقناة نادي القلعة البيضاء

رابط الصفحة الرسمية لقناة نادي الزمالك على فيسبوك.

رابط الصفحة الرسمية لقناة نادي الزمالك على يوتيوب.

رابط الصفحة الرسمية لقناة نادي الزمالك على انستجرام.