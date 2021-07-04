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حل مشكلة تحديث سناب شات 2021 اخر اصدار

بواسطة عزت محمد
كيف اغير تحديث السناب الجديد حل مشكلة تحديث سناب شات

بعد تحديث Snapchat الأخير واجه مستخدمو التطبيق عددا من المشكلات التي منعتهم من استخدام التطبيق بشكل عام، مثل التطبيق يخرج فجأة ويغلق أو القصص لا تظهر عادة ومشاكل أخرى، وأعلنت إدارة التطبيقات أن التحديث الأخير للتطبيق به بعض المشكلات.

وتعمل الشركة على إعادة البرنامج إلى حالته الطبيعية، وأدناه سنتعرف على الحلول المؤقتة لهذه المشكلة حتى تبدأ الشركة في تحديثها لإصلاح المشكلة، كما ستتعرف على العديد من حل المشكلات المتعلقة بتطبيق سناب شات.

1 حل مشكلة تحديث سناب شات 2021
2 التعامل مع مشكلة تسجيل الدخول لتطبيق سناب شات
3 كيفية إعادة نسخة سناب شات القديم للأندرويد
4 إرجاع الإصدار القديم سناب شات للآيفون

حل مشكلة تحديث سناب شات 2021

يمكن لمستخدم تطبيق Snapchat اتباع بعض الحلول لإصلاح المشكلات التي ظهرت في التطبيق بعد التحديث وهذه الحلول كالتالي:

  1. نصيحة 1: قم بقفل التطبيق ومن ثم أعد فتحه مرة أخرى للتأكد من أنه يعمل مرة أخرى.
  2. نصيحة 2: أغلق المويبل ثم أعد تشغيله مرة أخرى وافتح التطبيق.
  3. نصيحة 3: احذف التطبيق وأعد تنزيله من المتجر.
  4. نصيحة 4: لتتمكن من الاتصال الوهمي والوصول إلى التطبيق، قم بتثبيت برنامج VPN على الجهاز.
  5. نصيحة 5: انتقل إلى إعدادات الهاتف وحدد تطبيقات جديدة وحدد تطبيق Snapchat، ثم امسح ذاكرة التخزين المؤقت.
تحديث السناب الجديد 2020 للايفون
حلول تحديث سناب شات الجديد

التعامل مع مشكلة تسجيل الدخول لتطبيق سناب شات

اتبع الخطوات أدناه لحل مشكلة تسجيل الدخول للتطبيق:

  • تأكد من أنك متصل بالإنترنت لأن تطبيق Snapchat يتطلب الاتصال بالإنترنت ليتم تشغيله.
  • قم بإعادة تشغيل الموبيل مرة أخرى.
  • احذف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق من قائمة الإعدادات.
  • احذف التطبيق نهائيا وقم بتنزيله مرة أخرى.

كيفية إعادة نسخة سناب شات القديم للأندرويد

يمكنك الخطوات أدناة لإعادة تثبيت إصدار أقدم من Snapchat على هواتف Android:

  1. انتقل إلى قائمة التطبيقات واضغط مع الاستمرار على Snapchat.
  2. انقر فوق خيار معلومات التطبيق من قائمة المعلومات المنبثقة.
  3. انقر فوق أيقونة إلغاء التثبيت.
  4. انتقل إلى صفحة Snapchat على موقع التحديث.
  5. اضغط على أيقونة الإصدار القديم.
  6. ابحث عن التحديث المطلوب من القائمة.
  7. قم بتنزيل ملف التحديث المطلوب.
  8. قم بتشغيل الملف لتثبيت التحديث القديم.

إرجاع الإصدار القديم سناب شات للآيفون

هناك عدة طرق لتنزيل Snapchat قديم على هواتف iPhone وإليك كيفية التنزيل:

  • مسح النسخة الحالية  من التطبيق على جهازك.
  • انتقل إلى الإعدادات وحدد iTunes “ايتونز” والتطبيقات.
  • قم بإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للتطبيقات.
  • انتقل إلى صفحة Snapchat في متجر التطبيقات.
  • قم بتنزيل Snapchat مرة أخرى وقم بتثبيته.
  • انقر فوق خانة تسجيل الدخول.
  • كتابة كلمة مرور عنوان البريد الإلكتروني.
  • دون رمز التحقق.
  • استمر في استخدام Snapchat في نسخته الأقدم.
عزت محمد

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