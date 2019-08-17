حل مشكلة شاشة الأيفون لا تستجيب للمس .. أسباب وحلول

قد تتفاجأ بعدم استجابة شاشة الأيفون للمس مما يشعرك بالانزعاج، حيث ان مشكلة شاشة الايفون لا تستجيب للمس تكرر كثيراً، والسبب الذي يجعل توقف شاشة الأيفون وعدم استجابتها الى اللمس، هو الإطار المعدني الذي يحيط بحواف الآيفون، فعندما تضع هاتف الأيفون في جيبك مثلاً او تجلس عليه بالخطأ، وغيرها من عوامل الضغط المختلفة، يسبب مشكلة فتجد أن شاشة الايفون لا تستجيب للمس وهذا يرجع لانحاء هذا الإطار المعدني مما يسبب انفصال جزئي لما يسمى “آي سي تاتش” عن لوحة الايفون الأم، والهاتف تجده يستجيب في احيان معينة واحياناً اخرى لا يستجيب، واليكم الحلول.

مشكلة شاشة الأيفون لا تستجيب للمس

حل هذه المشكلة هو بسيط جداً وهو وضع جهاز الآيفون على سطح صلب أملس والتأكد من ملامسة السطح بجميع جوانب الهاتف باتزان الى حد ما، مع ملاحظة أن كاميرا الآيفون لها سطح مرتفع عن جسم الهاتف، مما يتوجب عليك مراعاة ذلك، ثم نقوم بالضغط على جسم الهاتف برفق من جميع الجوانب لاستقامة الحافة المعدنية، بغرض توصيل اللوحة الأم بالاي سي تاتش، مع مراعاة الكاميرا والضغط برفق حتى لا يتأذى هاتف الأيفون.

وإذا كانت هذه الطريقة صعبة يمكنك الضغط برفق بإصبعك على جوانب الهاتف ناحية الحواف المعدنية، كما توضح الصورة التالية حل مشكلة شاشة الآيفون لا تستجيب للمس بهذه الطرق البسيطة.