حيل وأسرار واتساب .. مزايا لا يعرفها الكثيرين عن WhatsApp

تطبيق واتساب WhatsApp أصبح من أهم وأشهر تطبيقات المحادثة التواصل في جميع دول العالم، فعدد المستخدمين الحاليين للتطبيق الذي تمتلكه “ميتا” تجاوز أثنين مليار مستخدم حول العالم، وبالرغم من الانتشار الكبير لهذا البرنامج، إلا أن الغالبية العظمى من مستخدميه لا تعلم الكثير عن مزاياه وأسراره الكثيرة.

مزايا وأسرار واتساب WhatsApp

وسنستعرض في السطور التالية بعض من هذه المزايا والتي يجهلها الكثيرين ومنها:

إيقاف التنزيل التلقائي للملفات المستلمة

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق WhatsApp من كثرة الملفات المستلمة سواء كانت صور أو مستندات أو فيديوهات غير ضرورية، تصل إليهم ويتم تنزيلها بشكل تلقائي على هواتفهم، سواء من جهات الاتصال التي ترسلها لهم أو المجموعات المشتركين بها، وللتخلص من هذه المشكلة اتبع الخطوات التالية:

ادخل على تطبيق واتساب، ثم افتح الإعدادات.

اضغط على التخزين والبيانات

سيظهر أمامك خيار التنزيل التلقائي للوسائط، أخل على الخيارات الموجودة به واختار ما يناسبك، وقم بإيقاف التنزيلات التلقائية التي لا ترغب بها.

إظهار المحادثات الأهم على رأس قائمة التواصل

كثيرا ما تحتاج للرجوع لمحادثة مع شخص مميز بالنسب لك، ولكن ما كثرة الرسائل التي تصلك، تبتعد محادثه جهة الاتصال المميزة هذه للأسفل، ولكي تتمكن من جعلها دائما في المقدمة اتبع الخطوات التالية: