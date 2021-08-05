خبراء يحذرون من ثغرة خطيرة في واتساب تسمح للهاكرز بسرقة بياناتك وقراءة رسائلك

قام خبراء متخصصون في الأمن التكنولوجي بالتحذير من وجود ثغرة في واتساب، بسببها يمكن للهاكرز الوصول إلى بيانات المستخدم وقراءة رسائله، ويحاول واتس آب الآن العمل على إصلاح تلك الثغرة الخطيرة، لحماية خصوصيات المستخدمين.

خبراء يحذرون من ثغرة خطيرة في واتساب

وتتضمن الميزة الجديدة من واتس أب والتي يعمل عليها الآن لحماية الخصوصية وإصلاح تلك الثغرة، في إحداث تغيير بحماية تشفير الرسائل في حالة القيام بنسخ المحادثات، ويحاول واتس آب سد مثل هذه الثغرات الأمنية وتشفير الدردشات الموجودة بالرسائل، وإضافة ميزات جديدة لتلبية رغبة المستخدمين.

حيث سيقوم واتساب بحماية الوسائط والدرشات من وصول الهاكرز إليها أو أي وصول غير مصرح به، وتشفير النسخ الإحتياطية المتعلقة بالمستخدم، وبدأ واتساب فعلياً بتجربة الإصدار التجريبي من هذه الميزة.

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كما يوجد مخاوف من المستخدمين حول تقديم واتس آب كلمات مرور طويلة تحمي حسابات الأفراد ومكونة من 64 رقم، الأمر الذي قد يعصف بهذه الرسائل إلى الأبد حال نسيان كلمات المرور هذه، وسوف يقوم تطبيق المراسلات الفورية من إتاحة نسخ احتياطية للدردشات وتكون مشفرة من طرف لآخر على واتس آب بيتا للأندرويد.