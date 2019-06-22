خدمة عملاء فودافون كاش وطريقة الاشتراك في الخدمة وجميع أكواد Vodafone Cash

خدمة عملاء فودافون كاش من أكثر الأمور التي يبحث عنها جميع مستخدمي خدمة فوادافون كاش، حيث إنتشرت في الآونة الأخيرة خدمة فودافون كاش إنتشاراً كبيراً، وذلك نظراً لأهمية هذه الخدمة في تحويل وإستلام الأموال؛ حيث يعتبر فودافون كاش محفظة إلكترونية مجانية توفرها شركة فودافون، ويُمكن لأي فرد من خلال هذه المحفظة تحويل أو إستقبال الأموال في وقت قصير، وكذلك تحويل رصيد لأي رقم فودافون، بالإضافة إلى إمكانية إستقبال رصيد كاش من أي رقم فودافون آخر.

خدمة عملاء فودافون كاش

يبحث الكثير من عملاء فودافون عن رقم خدمة عملاء فودافون كاش ، للإستعلام والإستفسار عن العديد من المشاكل التي تواجه العميل أثناء إستخدام الخدمة، ويُمكن الإتصال بخدمة العملاء من خلال رقم فودافون فقط، ولا يُمكن الإتصال من أي رقم آخر، ورقم خدمة عملاء فودافون كاش كالآتي:

نوع الخدمة رقم الخدمة سعر الخدمة خدمة عملاء فودافون كاش 7001 50 قرش

طريقة الإشتراك في خدمة فودافون كاش

يُمكن لأي فرد الإشتراك في خدمة فودافون كاش من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولًا قم بالتوجه إلي أقرب فرع فودافون لك، ثم إطلب من الموظف المختص الإشتراك في الخدمة.

قم بإعطاء الموظف البطاقة الشخصية؛ لكي يتحقق من ملكيتك للخط.

بعد ذلك قم بتعبئة إستمارة الإشتراك في الخدمة.

ستصلك رسالة علي رقم الهاتف الخاص بك؛ لتأكيد الإشتراك.

إطلب الكود التالي #5*9* لإنشاء رقم سري لإستخدامه عند الدخول للخدمة.

أكواد خدمة فودافون كاش

نوع الخدمة رقم الخدمة خدمات فودافون كاش #9* لتغيير الرقم السري #2*9* لمعرفة الرقم السري #12*9* لتحويل الأموال #القمية*رقم الموبايل*7*9* لشحن رصيد لرقمك #القمية*0*9* لشحن رصيد لأي رقم فودافون أخر #القمية*رقم الموبايل*3*9* لسداد فاتورتك أو فاتورة رقم فودافون آخر #القمية*رقم الموبايل*4*9* لمعرفة رصيد محفظة فودافون كاش #13*9* للتأكيد على طلب السحب من محفظتك #1*9* او #1*900* للتأكيد على طلب الإيداع لمحفظتك #2*9* او #2*900* لمعرفة أقرب فرع لخدمة فودافون كاش #9*9* للدفع أون لاين لإصدار بطاقات إفتراضية #100*9*

طريقة الدفع أونلاين من خلال فودافون كاش

قم بطلب الكود التالي #100*9*، بعد ذلك قم بتحديد المبلغ الذي سوف تقوم بدفعه. أدخل الرقم السري الخاص بك. بعد ذلك ستصلك رسالة خاصة ببيانات الكارت بالمبلغ الذي قمت بتحديده. قم بإدخال بيانات الكارت علي الموقع الذي تريد الشراء منه، وإختار نوع الكارت ماستركارد. يُمكنك إستخدام الكارت لمدة 24 ساعة، ولمعاملة واحدة فقط، ولكن لا يوجد حد أقصي لعدد الكروت التي يتم إصدارها.

رسوم خدمة فودافون كاش

عند إرسال الأموال من خلال الخدمة يتم خصم جنية واحد فقط رسوم تحويل، ويتم خصم 3 جنيهات في حالة سحب أموال تتراوح قيمتها من 5 إلى 150 جنيه، ويتم خصم 2% عند سحب مبلغ قيمته أكثر من 150 جنيه، ومن المعروف أن الحد الأقصي لإرسال الأموال هو 3000 جنيه يومياً، و5000 جنيه شهرياً.