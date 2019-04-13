خدمة عملاء نون 2019 مصر والسعودية والإمارات والبنوك التي تقبل الأقساط الشهرية الميسرة

يبحث العديد من المستخدمين حاليا عن خدمة عملاء نون 2019، حيث تعتبر نون أحد أكبر منصات التسوق الإلكتروني الآمنة للمستخدمين والمستهلكين في الوطن العربي، وقد عملت نون لتقديم أفضل خدمة لضمان الحصول علي مصداقية العملاء، وتوفر المنصة التسويقية أسعار تنافسية للمنتجات وإمكانية إرجاعع المنتج إذا كان به أي عيوب، كما تقوم نون بعمل خدمات توصيل للعديد من البلاد، والجدير بالذكر أن الدعم الفني لنون يعمل علي مدار الـ 24 ساعة، ويوجد في شركة نون أحد أفضل الفرق المتخصصة في عالم التسويق الإلكتروني والذين أتموا تدريباتهم بواسطة العديد من العلامات التجارية المعروفة لدي المستخدمين، وهذا حتي يتمكنوا من تحديد المنتجات الأصلية الصادرة من الشركة والمنتجات المزورة وتجنبها لتقديم أفضل خدمة وأفضل تجربة للمستخدم، كما يتم فحص المنتجات قبل سخنها، ويتم شحن وتوصيل الطلبيات في نفس يوم الطلب أو في اليوم التالي، ويتم التواصل مع المستخدم بواسطة خدمة عملاء نون لموافاته بكل ما يريد معرفته حول الطلب.

تعمل شركة نون وفق تسعيرة عادلة للمنتجات التي يتم طلبها وتوصيلها كما تقوم بتوفير دعم فني نون علي مدار 24 ساعة علي مدار ايام الأسبوع دون توقف، وهذا حتي تقوم الشركة بتوفير أعلى درجات الأمان والمصداقية والرد علي جميع استفسارات المستخدمين.

خدمة عملاء نون

80038888 في الإمارات العربية المتحدة للاستعلام عن المنتج المستلم 8001160210 في المملكة العربية السعودية للاستفسار عن المنتج الذي استلمته 16358 في جمهورية مصر العربية لمعرفة التفاصيل عن المنتج المستلم

أو يمكنك التواصل مع نون عبر الدردشة الفورية أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي [email protected] من الإمارات والسعودية أو عبر [email protected] من مصر، كما يمكنك التواصل مع الدعم الفني عبر قنوات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر وانستجرام.

رؤية مواصفات المنتج

توفر نون خدمة رؤية المنتج عبر البحث عنه والنقر عليه ليتم عرض تفاصيل المنتج علي الصفحة، وهذا عبر علامة “المواصفات”.

استرداد قسيمة الهدية من نون

يتم التواصل مع الدعم الفني لشركة نون للاستعلام عن طريقة استرداد قسيمة الهدية الخاصة من نون.

الأقساط الشهرية المسيرة من نون

البنوك التي تقبل التقسيط من نون

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك أبوظبي التجاري (ADCB)

بنك رأس الخيمة الوطني

بنك سابك

بنك الراجحي (بطاقة المرابحة من مصرف الراجحي)

بنك الأول

بنك العربي

بنك الرياض

بنك الإمارات الإسلامي

موارد للتمويل

بنك سامبا

ستاندرد تشارترد

يتم البدء في الاقساط الشهرية الميسرة علي البطاقة الائتمانية عبر الاتصال بالبنك أو أرسال رسالة نصية أو تسجيل الدخول إلي الخدمات البنكية لتفقد حالة الحساب ومعرفة إذا كان مؤهل لخطة الأقساط الشهرية، والجدير بالذكر يمكن استخدام خطة الأقساط الشهرية الميسرة علي البطاقات الإئتمانية المؤهلة فقط والتي تدعمها البنوك المذكورة سابقا، وتتبع نون نسبة فائدة 0%، لكن البنوك نفرض رسوم المعاملات البسيطة، وإذا قمت بإرجاع المنتج الذي اشتريته من نون فسيكون لك الأحقية في استرداد جميع أموالك المدفوعة، وهذا عبر التواصل مع خدمة عملاء نون لمعرفة الخطوات.

تعليق عملية الدفع من نون

إذا تم تعليق عملية الدفع الخاصة بالمستخدم فيجب عليه اتباع بعض الخطوات وهذا لاغراض الأمنية، حيث يقوم بإرسال نسخة ممسوحة ضوئيا من أي بطاقة هوية صادرة من الجهات الحكومية إلي [email protected]، وهذا للتأكد من هوية المشتري.

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