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خطوات إنشاء حساب جيميل 2021

بواسطة عزت محمد
إنشاء حساب خطوات إنشاء حساب جيميل

إنشاء حساب جيميل خطوة هامة لكي يتمكن مرتادي الإنترنت من الحصول على الكثير من المعلومات والخدمات التي يوفرها جوجل على الشبكة وعن طريق إنشاء حساب جيميل يمكن استخدام كافة الخصائص التي تتواجد على المتصفح بشكل أسهل ويمكن الدخول به إلى المواقع المختلفة وإنشاء حسابات كما يتم استقبال البريد الإلكتروني من خلاله، ولذلك سوف نتعرف على خطوات إنشاء حساب جيميل.

1 إنشاء حساب جيميل
2 تسجيل حساب جيميل من الجوال
3 منتجات جوجل بحساب الجيميل

إنشاء حساب جيميل

يتمكن الأفراد من إنشاء حساب جيميل والاستفادة من العديد من الخدمات من خلال مجموعة من الخطوات منها:

  • التوجه إلى رابط إنشاء حساب جيميل على متصفح جوجل.
  • الدخول على مركز المساعدة واختيار إنشاء حساب جيميل من القائمة.
  • إدخال البيانات التالية من الاسم الأول واسم العائلة.
  • ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكيدها.
  • الضغط على التالي وإدخال رقم الهاتف.
  • يتم التأكد من البيانات وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الهاتف
  • الانتهاء من التسجيل والدخول على الحساب بالاسم وكلمة المرور.
  • والدخول على بريد جيميل بهذا الحساب.
إنشاء حساب
خطوات إنشاء حساب جيميل

تسجيل حساب جيميل من الجوال

يمكنك بكل سهولة إنشاء حساب جيميل من خلال الهاتف الذكي عن طريق بعض الخطوات البسيطة ومنها:

  1. فتح متصفح جوجل من الهاتف الذكي.
  2. الانتقال إلى إنشاء حساب جيميل.
  3. سوف تفتح لك شاشة الحساب.
  4. ويتم إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة المرور ورقم الهاتف.
  5. الانتقال إلى التالي وإدخال رمز التحقق واستكمال البيانات.

منتجات جوجل بحساب الجيميل

يمكنك الاستفادة من كافة خدمات جوجل مع القيام بفتح حساب جيميل ويمكن الدخول بهذا الحساب على مواقع التواصل ومواقع الخدمات، ومنصة يوتيوب، والحصول على خدمات جوجل درايف العديدة، وأيضا جوجل بلاي وتنزيل التطبيقات المختلفة الخاصة بالألعاب وغيرها من الخدمات التي يمكن اكتشافها.

عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

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