خطوات تنزيل تردد قناة براعيم الجديد علي سهيل سات 2021

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نالت قناة براعم علي استحسان العديد من المتابعين والمشاهدين في قطر وفي الوطن العربي منذ انطلاقها لما تقدمه من برامج متخصصة للأطفال واهتمامها بهذه الفئة العمرية من سنة الثالثة حتي سن السادسة وتزويدهم بالثقافة حرصا علي نشأة أجيال مثقفة وواعية عبر العديد من البرامج والمسلسلات وأفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي تعرضها من خلال الشاشة، وتعتبر قناة براعم هي أول قناة عربية تخصصت لفئة عمرية محددة وهدفها الأساسي مساعدة الآباء والأمهات علي تربية الطفل تربية سليمة علي العادات الصحية والقيم حتي لا تختلط عادته مع العادات الغربية التي تتنافي مع العادات العربية، وقناة براعيم قناة قطرية مشفرة تعمل بنظام الاشتراك الشهري.

ونسلط الضوء في السطور التالية علي قناة براعم للأطفال، والبرامج التي تقدمها القناة بالإضافة إلي كيفية استقبال تردد قناة براعم الجديد والتردد الجديد لقناة براعم 2021 والبث المباشر للقناة وغيرها من المعلومات الهامة.

معلومات عن قناة براعم

أطلقت قناة براعم الفضائية لأول مرة في عام 2009 علي الأقمار الصناعية لتكون أول قناة متخصصة للأطفال ناطقة باللغة العربية كما أنها تخصص لسن عمري محدد من 3 سنوات وحتي 6 سنوات وكان القناة مجانية علي الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وهوت بيرد حتي وقت قريب ولكنها في الآونة الأخيرة أصبحت القناة مشفرت وانضمت إلي شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية وأصبحت تعمل علي القمر الصناعي سهيل سات فقط.

وتهدف قناة براعم لمساعدة الأطفال علي زيادة الثقافة لديهم ونمو أفكارهم بشكل صحيح فهي تساعد العديد من الآمهات والآباء علي تربية الأبناء بشكل صحيح وعلي القيم والعادات السليمة في المجتمع العربي، وتعمل القناة من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت قطر وتعمل لمدة 17 ساعة في اليوم وتهتم بالمسلسلات والكرتون والبرامج التي تناسب الفئة العمرية المستهدفة.

أبرز برامج قناة براعم

تقدم قناة براعم العديد من البرامج والمسلسلات وأفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي حظيت علي شعبية واسعة وزادت من نسب المشاهدة والاشتراك في القناة ومن أبرز برامج القناة ما يلي:

برنامج أحلي صباح.

برنامج حروف ورسوم.

برنامج فافا.

برنامج ألوان.

برنامج نام القمر.

طريقة استقبال قناة براعم

غيرت قناة براعم الفضائية من ترددها بهدف تحسين قوة الإشارة ومنعا للتعرض للتشويش من باب الحرص علي مشاهدة ممتعة للأطفال للبرامج المفضل والمحببة لقلوبهم باستمرار بدون تشويش او تقطيع للصورة، ويمكن لأولياء الأمور ضبط جهاز الاستقبال الخاص بهم واستقبال القناة علي التردد الجديد والحصول علي جودة عالية الاتش دي وصورة نقية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي قائمة الإعدادات الموجودة في ريموت جهاز الاستقبال “الريسفير” . الذهاب إلي خيار التركيب والضغط عليها واختيار منها التثبيت اليدوي أو الضبط اليدوي. تحديد القمر الصناعي ومنها يتم إدخال معلومات القناة مثل تردد قناة براعم ومعامل الترميز والاستقطاب وتصحيح الخطأ. الضغط علي أيقونة بحث بعد التأكد من البيانات والانتظار حتي ينتهي البحث. الضغط علي أيقونة حفظ والبحث عن قناة براعم في قائمة القنوات.

تردد قناة براعم الجديد

يمكن لمشاهدي ومتابعة قناة براعم تغيير تردد القناة علي التردد الجديد علي القمر الصناعي سهيل سات عن طريق إتباع خطوات تحميل القناة السابق ذكرها وإدخال بيانات التردد علي النحو التالي:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11390 .

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500 .

تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD .

البث المباشر لقناة براعم

توفر قناة براعم الفضائية بث مباشر لجميع البرامج والمسلسلات وأفلام الكرتون التي تعرضها من خلال بث مباشر علي الموقع الإلكتروني للقناة ولكنه مشفر وبمقابل مادي، ويمكن متابعة أخبار القناة ومواعيد عرض البرامج الخاصة بالقناة عن طريق متابعة الصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر واليوتيوب والفيسبوك.