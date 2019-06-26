“ديل” تُحذر من فيروس جديد يُعرّض ملايين الحواسيب للخطر وتصدر تحديث للتأمين

أصدرت شركة “Dell” الأمريكية تحذيراً لمستخدمي حواسيبها حول العالم من ثغرة برمجية قد تُستخدم لاختراق أجهزتهم والتحكم فيها بواسطة الققراصة وربما تدميرها، ونبّهت الشركة على عملائها تحميل التحديثات الأمنية التي تم طرحها مؤخراً.

ما هي الثغرة؟

ذكرت شركة “ديل” أن مهندسيها اكتشفوا الثغرة البرمجية في أداة “Dell Support Assist” وهي ثغرة أُطلق عليها اسم “CVE 2019-12280” وهي إضافة يتم تنصيبها على الحواسب التي تعمل بنظام ويندوز ميكروسوفت.

وفي حال نجح القرصان في استغلال الثغرة والدخول إلى جهازك فإنه يستطيع استخدام برمجيات جافا سكربت تُدخل المستخدم إلى صفحات وهمية لسرقة بياناته كما ذكرت صحيفة “Daily mail” البريطانية.

ويُمكن للقراصنة أيضاً استخدام تلك الثغرة لاستبدال برمجيات DLL الموجودة في الحاسب ببرمجيات أخرى خبيثة تجعل المخترق يصل بسهولة إلى جميع بيانات الحاسب.

هل تؤثر الثغرة على حواسب Dell فقط؟

أجاب خبراء التقنية أن الثغرة قد تؤثر على ملايين الحواسب الأخرى غير Dell لأنها اكتشفت في برمجيات شركة PC-Doctor التي تستخدمها أغلب شركات الكمبيوتر وهي متخصصة بالتشخيص ودعم العملاء.