رابط إستمارة الجوازات لإصدار جواز السفر (العادي) للمواليد في البحرين

رابط إستمارة الجوازات في البحرين لإصدر جواز السفر (العادي) عبر موقع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التابع لوزارة الداخلية. ونوضح الخطوات التي يجب أن يسلكها مقدم الطلب بدءاً بملئ الإستمارة بالمعلومات الصحيحة مع إرفاق المستندات المطلوبة كالصورة الشخصية وشهادة الميلاد الأصلية.

إستمارة الجوزات البحرين

يجب أن يكون والد أو الممثل القانوني للمواليد وفاقدي الأهلية يجري حضوره عند إستلام جواز السفر في فرع مدينة عيسى. إذا كان جواز السفر جاهزاً، سيتم إبلاغك عبر رسالة نصية تبعث إلى هاتفك لإستلامه.

ويمكن من هنا الوصول لإستمارة الجوازات ومعرفة كافة الإجراءات في صدد إتمام الطلب، والوثائق المتطلب توفرها، مع ملحوظة ان الإستمارة عند طبعها يجب تكون ملونة وليس باللون الأسود.

المستندات المطلوبة

يجب ان تكون الصورة الشخصية بمقاس 4×6 مع الخلفية البيضاء، مع إرفاق الصورة بشكل منفصل بصيغة jpeg.

توفير شهادةالميلاد الأصلية

جواز سفر الأب والأم الأصلي

عقد الزواج الأصلي

نسخة من شهادة الوفاة الخاصة بالأب أو الأم في حالة الوفاة.

يتعين تعبئة الإستمارة كاملة كمتطلبات لإصدار الجواز للبحرينيين مع التوقيع بخط اليد. ثم الوصول الى قسم نظام تواصل على موقع شئون الجنسية والجوازات والإقامة (تواصل) وإختيار نوع الخدمة وإضافة المعلومات اللازمة والمواصلة أدناه بإرفاق المستندات لتنفيذ الطلب الخاص بك. وقبل إرسال الطلب بالضغط على زر إرسال قم بعملية التحقق من كونك لست روبوت.

حيث تصلك رسالة نصية تبلغك بقبول الطلب وتزويدك برقم الرصيد الذي ستضيفه في الحقول المطلوب تعبئتها ضمن البيانات اللازمة عبر ، نظام تواصل، في إطار الخطوات السابقة أعلاه قبل تنفيذ الطلب إلكترونياً.