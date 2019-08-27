رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وجميع الطرق المتوفرة لسدادها

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 إلكترونياً عبر موقع المصرية للإتصالات، جدير بالذكر أنه بالفعل تم إصدار فواتير شهر يوليو لنظام الربع سنوي يوم 15 من الشهر الماضي بسماحية مدتها شهر ويتم تحويل الخط بعد ذلك إلى استقبال فقط لحين سداد الفاتورة من جديد، وآخر مهلة لسداد الفاتورة منتصف سبتمبر القادم بعدها يتم تحصيل غرامة تأخير بالإضافة وقطع الحرارة عن الخط لحين سداد فاتورة التليفون الأرضي بإلإضافة إلى غرامة التأخير.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت المصرية للإتصالات لكافة العملاء سهولة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للإتصالات، وفي أقل من دقيقة، كل ما عليك فعله هو إدخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة التابع لها رقم التليفون الأرضي، كما يُمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي أيضاً باستخدام بطاقات الإئتمان، وسوف نوضح لكم كافة الطرق لسداد الفاتورة دون الذهاب إلى الفرع.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

خطوة بخطوة طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً أحد الطرق الأكثر إنتشاراً وأكثرها سهولة في معرفة قيمة الفاتورة، فقط قم باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الدخول إلى رابط موقع المصرية للإتصالات .

. أدخل كود المنطقة التابع لها التليفون الأرضي.

أدخل رقم التليفون المراد الإستعلام عن فاتورته.

الضغط على أظهر الفواتير.

في حالة أردت السداد إلكترونياً باستخدام البطاقات الإئتمانية، اضغط على اختر للسداد واتبع الخطوات الباقية لإتمام العملية بنجاح، كما يُمكنك الإستعلام كذلك برقم الحساب.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

يُمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال أي منفذ من منافذ شركة we الرسمية أو الدفع عن طريق فوري وهي أبرز الطرق وأكثرها إنتشاراً، أو من خلال البريد المصري، مصاري، أمان، وأخيراً كما وضحنا من قبل السداد إلكترونياً من موقع المصرية للإتصالات.