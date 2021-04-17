Take a fresh look at your lifestyle.


رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز-MBC- ارقام الاشتراك في برنامج “كلنا نفوز الليلة”

بواسطة زكريا منير
تحميل تطبيق برنامج كلنا نفوز

تحميل تطبيق كلنا نفوز هو الشي المهم في هذه الفترات لانه تطبيق مستحدث خاص بمسابقة اسئلة تفاعلية تاخذ اسم كلنا نفوز تقدم على قناة تلفزيون mbc1 ويتم  تحديد لها شروط وطرق للمشاركة حيث فكرة البرنامج هي الاولى من نوعها كما ان برنامج كلنا نفوز الليلة لم يسبق ان تم عرضه من قبل فهو ينطلق بنسخته الأولى ويخصص جوائز يومية بإجمالي 120,000 ريال سعودي. وللحصول على ارقام مسابقة كلنا نفوز إضافة للانتقال الى رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز الليلة تابعوا الفقرات الآتية.

1 كلنا نفوز
2 ارقام الاشتراك في برنامج كلنا نفوز المباشرة على إم بي سي 1
3 رابط تحميل تطبيق برنامج كلنا نفوز

كلنا نفوز

وللاشتراك بالبرنامج-كلنا نفوز الليلة” يتطلب منك إرسال “كلمة فوز” عبر رسالة نصية SMS ترسلها الى الارقام المرادفة لبلدك. وبمجرد ارسال تلك الرسالة السابقة سيحق لك ايضا دخول السحب على جائزة بمبلغ نصف مليون دولار، وتفعيل هذا السحب يتطلب قبول الرسالة التي تصل الى ارقام هاتفك المحمول، والتي تحتوي على رسالة ترحيب ورمز للضغط على الموافقة أي Accept.

ارقام الاشتراك في برنامج كلنا نفوز المباشرة على إم بي سي 1

  • رقم كلنا نفوز الليلة من السعودية
  • 858808 STC
  • 658800 موبايلي
  • 755522 زين
  • رقم كلنا نفوز الليلة من العراق
  • 3188 Zain
  • 2272 Asiacell
  • 2188 Korek
 رقم كلنا نفوز الليلة من الإمارات
  • 4133 Etisalat
  • 2304 du
  • رقم كلنا نفوز الليلة من الكويت
  • 4242 Zain
  • 4242 STC
  • رقم كلنا نفوز الليلة من عمان
  • 90424 Oman tel
  • 90424 Ooredoo
  • رقم كلنا نفوز الليلة من البحرين
  • 94006 Zain
  • 94006 Batelco
  • STC 89600
  • رقم كلنا نفوز الليلة من مصر
  • 95453 GSM
  • رقم كلنا نفوز الليلة من فلسطين
  • 1626 Jawwal
  • Wataniya 6960
  • رقم كلنا نفوز الليلة من الأردن
  • 98836 GSM
  • رقم كلنا نفوز الليلة من المغرب
  • GSM 9008
  • رقم كلنا نفوز الليلة من تونس
  • GSM 85989
  • رقم كلنا نفوز الليلة من سوريا
  • 5200 MTN

رابط تحميل تطبيق برنامج كلنا نفوز

يتيح تطبيق برنامج كلنا نفوز الذي تطلقه mbc group فرصة لعدم فقد الاشتراك فمع تحميله يمكن اجراء الاتصال  المباشر ببث مرئي معك مع الشخص الذي اختارت القرعة رقمه، وهو تطبيق مستحدث سهل التحميل ولا ياخذ مساحات كبيرة من ذاكرة هاتفك، حيث يقدم باقة اسئة بعدد مرتين لكل متسابق يصل مجموع جوائز الحلقة الى 10,000 ريال سعودي. ويتوفر تطبيق كلنا نفوز على المتاجر الالكترونية ومن اهمها جوجل بلاي ولكي تقوم بتنصيبه على هاتفك الذهي اضغط على الرابط من هنا او لتحميله عبر app store انقر على الرابط التالي https://apps.apple.com/us/app/%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9/id1558658950

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

تعديل تردد قنوات تعرض المسلسلات التركية المدبلجة 2021

أخبار التقنية

ماهي ناشيونال جيوغرافيك وكيفية ضبط ترددها على نايل سات 7.0°W

أخبار التقنية

ماهي اون تايم سبورت وكيف يمكن ضبط ترددها على نايل سات

أخبار التقنية

“ضبط” تردد ابو ظبي الأولى Abu Dhabi TV على بدر6 وقمر نايل سات

أخبار التقنية

نبذة عن قناة آسيا asia tv وكيفية ضبط ترددها على الاقمار الصناعية

أخبار التقنية

“ضبط” تردد قناة المجد للقران الكريم-AlmajdQuran على بدر 6 وقمر نايل سات

أخبار التقنية

“اضبط” تردد قناة المعارف الفضائية-almaaref tv الجديد على نايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة سما دبي على عرب سات وقمر نايل سات

أخبار التقنية

تركيب تردد قنوات MBC مصر على نايل سات الجديد 2021

أخبار التقنية

خطوات التسجيل عبر موقع مسابقة السارية-alsarya tv للتاهل بالسحب


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.