رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز-MBC- ارقام الاشتراك في برنامج “كلنا نفوز الليلة”

تحميل تطبيق كلنا نفوز هو الشي المهم في هذه الفترات لانه تطبيق مستحدث خاص بمسابقة اسئلة تفاعلية تاخذ اسم كلنا نفوز تقدم على قناة تلفزيون mbc1 ويتم تحديد لها شروط وطرق للمشاركة حيث فكرة البرنامج هي الاولى من نوعها كما ان برنامج كلنا نفوز الليلة لم يسبق ان تم عرضه من قبل فهو ينطلق بنسخته الأولى ويخصص جوائز يومية بإجمالي 120,000 ريال سعودي. وللحصول على ارقام مسابقة كلنا نفوز إضافة للانتقال الى رابط تحميل تطبيق كلنا نفوز الليلة تابعوا الفقرات الآتية.

كلنا نفوز

وللاشتراك بالبرنامج-كلنا نفوز الليلة” يتطلب منك إرسال “كلمة فوز” عبر رسالة نصية SMS ترسلها الى الارقام المرادفة لبلدك. وبمجرد ارسال تلك الرسالة السابقة سيحق لك ايضا دخول السحب على جائزة بمبلغ نصف مليون دولار، وتفعيل هذا السحب يتطلب قبول الرسالة التي تصل الى ارقام هاتفك المحمول، والتي تحتوي على رسالة ترحيب ورمز للضغط على الموافقة أي Accept.

ارقام الاشتراك في برنامج كلنا نفوز المباشرة على إم بي سي 1

رقم كلنا نفوز الليلة من السعودية

858808 STC

658800 موبايلي

755522 زين رقم كلنا نفوز الليلة من العراق

3188 Zain

2272 Asiacell

2188 Korek رقم كلنا نفوز الليلة من الإمارات 4133 Etisalat

2304 du رقم كلنا نفوز الليلة من الكويت

4242 Zain

4242 STC رقم كلنا نفوز الليلة من عمان

90424 Oman tel

90424 Ooredoo رقم كلنا نفوز الليلة من البحرين

94006 Zain

94006 Batelco

STC 89600

رقم كلنا نفوز الليلة من مصر

95453 GSM رقم كلنا نفوز الليلة من فلسطين

1626 Jawwal

Wataniya 6960 رقم كلنا نفوز الليلة من الأردن

98836 GSM رقم كلنا نفوز الليلة من المغرب

GSM 9008 رقم كلنا نفوز الليلة من تونس

GSM 85989 رقم كلنا نفوز الليلة من سوريا

5200 MTN

رابط تحميل تطبيق برنامج كلنا نفوز

يتيح تطبيق برنامج كلنا نفوز الذي تطلقه mbc group فرصة لعدم فقد الاشتراك فمع تحميله يمكن اجراء الاتصال المباشر ببث مرئي معك مع الشخص الذي اختارت القرعة رقمه، وهو تطبيق مستحدث سهل التحميل ولا ياخذ مساحات كبيرة من ذاكرة هاتفك، حيث يقدم باقة اسئة بعدد مرتين لكل متسابق يصل مجموع جوائز الحلقة الى 10,000 ريال سعودي. ويتوفر تطبيق كلنا نفوز على المتاجر الالكترونية ومن اهمها جوجل بلاي ولكي تقوم بتنصيبه على هاتفك الذهي اضغط على الرابط من هنا او لتحميله عبر app store انقر على الرابط التالي https://apps.apple.com/us/app/%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9/id1558658950