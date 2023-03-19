رابط تسجيل الدخول لموقع تركي هوم

تسجيل الدخول إلى تركي هوم مدرسة للتعلم الإلكتروني يتطلب إنشاء حساب شخصي على المنصة، من خلال موقع تركي هوم الرسمي عبر الأنترنت، وتعتبر turkey home net منصة تعليمية تقدم شروحات مفصلة للمناهج التعليمية لمختلف المراحل التعليمية في تركيا، بما في ذلك الصف الخامس، الصف الثالث، الصف السادس، والصف السابع، وذلك لتسهيل عملية التعلم وفهم المفاهيم الدراسية بشكل أفضل ومختصر.

تركي هوم تسجيل الدخول

إن عملية الدخول إلى منصة تركي هوم يتطلب إنشاء حساب طالب جديد على المنصة، وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع تركي هوم للتعلم الإلكتروني من النطاق https://turkey-home.net

النقر على زر “تسجيل الدخول” أو التسجيل الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل إسم المستخدم والبريد الالكتروني وكلمة المرور.

النزول بالمؤشر للاسفل إلى الخيار المُسمى “تسجيل” والنقر فوقه.

بعد تسجيل الدخول، يمكن للطلاب الوصول الى جميع المواد التعليمية حيث يمكن لهؤلاء المستخدمين التنقل في تحديد الصفوف ثم اختيار المواد المتاحة.

رابط تركي هوم

يمكن الوصول الى الموقع الرسمي لتركي هوم مباشرة بالضغط على رابط تركي هوم من هنا وسيتم إعادة توجهيكم لصفحة موقع تركي هوم لبدء تسجيل الدخول، كما يمكن الوصول الى الموقع الرسمي لتركي هوم عن طريقة كتابة turkey home في محركات البحث مثل جوجل أو بينج، وسيتم عرض الرابط الرسمي للمنصة في نتائج البحث.