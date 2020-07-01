رابط خدمة التسجيل لطلب دعم الفئات المتضررة من آثار كورونا البحرين

نوضح خطوات خدمة التسجيل الحكومي الإلكتروني لطلب دعم فئة المتضررين من أزمة كورونا في البحرين. حيث بإمكان أولئك ممن يرون أهليتهم القيام بالتسجيل في خدماة دعم متضرري فيروس كورونا من أصحاب النشاطات التجارية المختلفة كالصالونات والصالات الرياضية ومكاتب السفريات، بما لحقه من أزمة إقتصادية لأسحاب وعدم القدرة على تلبية الإلتزامات المالية التي بموجبها يضمن إستمرارية المشروع التجاري كحد أدنى.

دعم المتضررين من كورونا

وتم تمديد فترة التسجيل لغاية 9 يوليو، ملحوظة إنهاء التسجيل وتقديم كافة البيانات المطلوبة لا يعني الموافقة على الطلب المقترح، ولكن سيتم النظر في طلب صرف المساعدة من قبل موظفي إدارة الخدمة ، بما يخضعه للمراجعة أولاً ثم أخذ الإعتبار في إمكانية تناسب الشروط اللازمة، وبالتالي سيتم الرد عليك من قبل اللجنة المختصة بعد الإنتهاء من فترة التسجيل.

ويتم توفير خدمة دعم الفئات المستحقة لأولئك المتضريين من فيروس كورونا، جراء تعطل الأعمال الخاصة بهم في البحرين لما أقتضى من إجراءات إحترازية أقرتها الحكومة البحرين بإغلاق المحال التجارية الأكثر إحتمالاً لتفشي الفيروس كورونا- كوفيد19، وعليه جاء الدعم المالي لمعالجة آثار فيروس كورونا للإفراد البحرينيين.

وتأكيداً على جدية الحكومة في ضمان نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد وفرت سيولة ووفرت حزم مالية تستهدف الفئات الأكثر تضرراً، ومنها تأجيل القروض البنكية 6 أشهر. بدون رسوم أو فوائد.

خطوات التسجيل لدعم فئات متضرري كورونا في البحرين

تسجيل الدخول الى موقع البوابة الحكومية

إدخال رقم الهوية، وتاريخ إنتهاء بطاقة الهوية

رقم المجمع السكني

الضغط على زر مواصلة ثم يتم تحويلك لصفحة ملئ البيانات وعليه إتبع التعليمات.

ننوه مجدداً تم الإعلان عن تمديد تلقي طلبات دعم المساعدات للمتضررين من آثار فيروس كورونا حتى 9 يوليو، وهي خدمة تقدمها المؤسسة الملكية للإعمال الإنسانية وهي تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 مساءً ويمكن التواصل مع المؤسسة الملكية على الرقم 38104444 أو 38284444.