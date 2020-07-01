Take a fresh look at your lifestyle.


رابط خدمة التسجيل لطلب دعم الفئات المتضررة من آثار كورونا البحرين

بواسطة زكريا منير
دعم المتضررين في البحرين

نوضح خطوات خدمة التسجيل الحكومي الإلكتروني لطلب دعم فئة المتضررين من أزمة كورونا في البحرين. حيث بإمكان أولئك ممن يرون أهليتهم القيام بالتسجيل في خدماة دعم متضرري فيروس كورونا من أصحاب النشاطات التجارية المختلفة كالصالونات والصالات الرياضية ومكاتب السفريات، بما لحقه من أزمة إقتصادية لأسحاب وعدم القدرة على تلبية الإلتزامات المالية التي بموجبها يضمن إستمرارية المشروع التجاري كحد أدنى.

1 دعم المتضررين من كورونا
2 خطوات التسجيل لدعم فئات متضرري كورونا في البحرين

دعم المتضررين من كورونا

وتم تمديد فترة التسجيل لغاية 9 يوليو، ملحوظة إنهاء التسجيل وتقديم كافة البيانات المطلوبة لا يعني الموافقة على الطلب المقترح، ولكن سيتم النظر في طلب صرف المساعدة من قبل موظفي إدارة الخدمة ، بما يخضعه للمراجعة أولاً ثم أخذ الإعتبار في إمكانية تناسب الشروط اللازمة، وبالتالي سيتم الرد عليك من قبل اللجنة المختصة بعد الإنتهاء من فترة التسجيل.

ويتم توفير خدمة دعم الفئات المستحقة لأولئك المتضريين من فيروس كورونا، جراء تعطل الأعمال الخاصة بهم في البحرين لما أقتضى من إجراءات إحترازية أقرتها الحكومة البحرين بإغلاق المحال التجارية الأكثر إحتمالاً لتفشي الفيروس كورونا- كوفيد19، وعليه جاء الدعم المالي لمعالجة آثار فيروس كورونا للإفراد البحرينيين.

وتأكيداً على جدية الحكومة في ضمان نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد وفرت سيولة ووفرت حزم مالية تستهدف الفئات الأكثر تضرراً، ومنها تأجيل القروض البنكية 6 أشهر. بدون رسوم أو فوائد.

خطوات التسجيل لدعم فئات متضرري كورونا في البحرين

  • تسجيل الدخول الى موقع البوابة الحكومية
  • إدخال رقم الهوية، وتاريخ إنتهاء بطاقة الهوية
  • رقم المجمع السكني
  • الضغط على زر مواصلة ثم يتم تحويلك لصفحة ملئ البيانات وعليه إتبع التعليمات.

ننوه مجدداً تم الإعلان عن تمديد تلقي طلبات دعم المساعدات للمتضررين من آثار فيروس كورونا حتى 9 يوليو، وهي خدمة تقدمها المؤسسة الملكية للإعمال الإنسانية وهي تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 مساءً ويمكن التواصل مع المؤسسة الملكية على الرقم 38104444 أو 38284444.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار التقنية

ضبط تردد قنوات المسلسلات الهندية 2020 وأفلام بوليود على قمر نايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة بي ان سبورت 1 HD و” bein news على قمر عرب سات، نايل سات

أخبار التقنية

تردد قناة دبي وان Dubai One HD على نايل سات، عرب سات الجديد

أخبار التقنية

ضبط تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات، عرب سات الجديد

أخبار التقنية

جميع باقات وأكواد فيفا STC في البحرين..تفعيل خدمات الموبايل VIVA

أخبار التقنية

تردد قناة بي ان سبورت اتش دي 1080i HD TV

أخبار التقنية

تردد قناة طيور الجنة 2020 عرب سات toyor tv الجديد

أخبار التقنية

تردد قناة السعودية الأولى 2020 الجديد نايل سات، عرب سات Saudi-1TV

أخبار التقنية

ضبط إشارة تردد قناة إم تي في mtv اللبنانية 2020 عرب سات بدر

أخبار التقنية

طريقة التسجيل في Netflix بدون فيزا والحصول على شهر مجاني


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.