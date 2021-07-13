رداً على تيك توك.. شركة يوتيوب تعلن رسميًا إطلاق خدمة الفيديوهات القصيرة بميزات جديدة

في بيان لها اليوم، أعلت شركة يوتيوب منذ قليل عن نيتها لإطلاق يوتيوب شورتس للفيديوهات القصيرة وذلك في 100 دولة، على غرار تيك توك، وهذه خدمة جديدة تسمح لمستخدمي جوجل بالقيام بإعداد فيديوهات قصيرة ونشرها بشكل أسرع على غرار بعض البرامج الأخرى.

يوتيوب تعلن رسميًا إطلاق “يوتيوب شورتس” للفيديوهات القصيرة

هذا وقد تم إطلاق هذه الخاصية في نسخة تجريبية قبل أشهر قليلة، وتسمح هذه الخاصية بمشاهدة وتحميل الفيديو التي تصل مدته إلى دقيقة كحد أقصى “60 ثانية”،

هذا ويتسنى لمعدي مثل هذه الفيديوهات القصيرة على يوتيوب استخدام بعض المقتطفات الصوتية من فيديوهات أخرى، والتي تشهد انتشاراً كبيراً وواسعاً، وذلك مثل المقاطع التي يتم فيها تعليق بعض الأشخاص على محتوى منشور في وقت سابق على اليوتيوب، أو تطبيقة وصفة من الوصفات أو غير ذلك.

يوتيوب رداً على تيك توك

ومن شأن هذه الميزات الجديدة أن تسهل الإستماع ومشاهدة الفيديوهات من هذا النوع، والتي تدعم منتجي الفيديوهات القصيرة من يوتيوب شورتس، وتأتي هذه الميزة أو الخاصية الجديدة من يوتيوب رداً على الإنتشار الواسع لتطبيق التيك توك.