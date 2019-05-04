أجدد رسائل تهنئة بشهر رمضان 2019 .. أجمل رمزيات رمضان 1440

رمضان كريم، تتردد هذه العبارة بشكل مستمر خلال هذه الساعات، وذلك مع حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يهل علينا بدر الشهر الكريم خلال الساعات القادمة وتكثر التهاني بين الأهل والأحبة بقدوم الشهر المعظم، لذلك نهدي كل متابعينا أرق وأجمل رسائل ومسجات شهر رمضان 2019.

رسائل رمضان 2019

من المنتظر أن يكون يوم الاثنين 6 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك 2019 وذلك حسب تصريحات معهد الفلك الدولي، على ان يتم استطلاع هلال شهر رمضان غداً الأحد في تمام الساعة السادسة مساءاً، وسوف يتم إعلان بداية الشهر الكريم فور تأكيد الرؤية، كما نقدم كل التهاني لكل الأمة الإسلامية.

أما الآن نهديكم أرق عبارات التهاني ورسائل شهر رمضان 2019 لكل نهديها لكل الأهل والأصحاب، هناك العديد من الأنماط لرسائل تهاني رمضان 2019 فهناك الدينية وهناك الأدعية الجميلة بظهر الغيب ، نستعرضها سويا وأتمنى أن تنال إعجابكم.

يا طيور الحب زوريهم وعلى الخدود بوسيهم وعلى قلبي وصيهم وبقرب رمضان هنيهم .

اكيد سبقنى كتير وقالوا رمضان كريم بس ياريت تكون منى أطعم وأرق من الغير.

اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه فبعينك اللهم أرعاه وأجعل الفردوس مثواه.

غسل الله قلبك بماء اليقين واثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

كساك ربي حرير الجنان وجمال الحور الحسان وبارك لك في شعبان وبلغك رمضان.

لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل: رمضان.

رمزيات رمضان 1440

هناك العديد من التصميمات الخاصة برمزيات رمضان 2019-1440 والتي سوف نتناول مجموعة منها معكم، كذلك هناك تصميمات رمضان أحلى مع والتي نجد عليها إقبال كثير خلال مواقع التواصل الإجتماعي.