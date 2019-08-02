رسائل تهنئة عيد الأضحى 2019-1440 عبارات معايدة بالضحية | صور خلفيات عيد الأضحى 2019

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1400 خلال ساعات يوم الخميس وأصبح يوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة 1440، بدأ العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 2019 ويستعد الكثير للمعايدة بين الأهالي والأصحاب والمتزوجين، لذا نستعرض عبر سطور المقال مجموعة مختارة ومتميزة من رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2019 -1440 يمكن للجميع تبادلها عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، سوف نتطرق أيضا لعرض باقات معايدة عيد الأضحى 2019 ذات الفكاهي والكوميدي والرومانسي والودي، حيث أن الكلمات البسيطة قد تحمل الكثير من المعاني وتسهل على الجميع التعبير عما بداخلنا من مشاعر، نحب نهنئ جميع الدول العربية من موقعنا هذا وقبل الجميع ” كل عام والأمة الإسلامية العربية بخير وسلام”.

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رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2019-1440

خلال الأيام القليلة القادمة سوف يحتفل جميع المواطنين في أنحاء الوطن العربي بعيد الأضحى المبارك 2019 ويرغب العديد من المعايدة والاحتفال مع الأصحاب والأقارب ببعض الرسائل التي تقرب المسافات وتحمل الكثير من المعاني، ومن خلال مقالنا يمكن لجميع المتابعين اختيار الرسالة المناسبة لهم وإرسالهم لمن يحب.

وهناك الكثير من رسائل عيد الأضحى المبارك 2019 ” رسائل عيد أضحى مضحكة ورسائل عيد أضحى رومانسية، ومسجات عيد الأضحى قصيرة وطويلة وغيرها من الرسائل.

جَعل الله فجر يوم عرفة لكم نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لك دعوة لا ترد، ووهبك رزق لا يُعد، وفتح لك باب في الجنة لا يُسد.

من اعماق قلبي اهنئك فى عيد الاضحى هذا العام متمنيا لهم أن يتقبل الله أضاحيهم و ان يرزقهم من فضله و ان يكتبها لنا العام القادم.

يسعدني أن أهنئك بحلول عيد الأضحى المبارك وأقول لك عيد مبارك وكل عام وانت بألف بخير.

أباركلك بعيد الاضحى وأيامه الورديه وأمانه يا حبيبي لا تنساني بالعيديه.

بكل شموخ المعزه بكل صفات المحبه بكل اوسمة التقدير بكل سمات الاحترام بكل:اوجه الاخوه اهنئك بحلول عيد الاضحي المبارك وكل عام وانت بخير.

حاولت أسابق الناس بمناسبة عيد الأضحى وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وانت بخير يا مشعل الرقة والإحساس.

بحروف القران وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك.

أهنئك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات.

للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام عيد الاضحى وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود. يا اللي سلبت القلب وياللي كلامك عذب، كل عيد اضحى وأنت الحب.

بمناسبة عيد الاضحى احب اقول صباح خاص للغالين مُعطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

عبارات معايدة مضحكة عيد الأضحى المبارك 2019-1440

شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد ياويلي قرب يومي والكل بيضحي بدبحي وبيدوق لحمي المرسل عن خروف العيد خروف مقدم على هجرة.. ليه لأن بلاد الغرب ماعندهمش عيد الاضحى إلى كل من يشكل جزء ” جميل ” في حياتي – كل عام و أنت بـ خير يا الله عسى هالعيد فيه الفرح زايد و يا الله عساه كل السنين بك عايد ======= لا تحلم إني أقولك :عيــد سعيـد لكن بقولك شي واحد أنت سعادة كل عيد ============ أروح وأرجع وأروح وكني آمتّر كل المسافات وعيوني في جوّالي من قالوا العيد قرّب صرت متوتر أخاف مايتصل ويعايد الغالي ! ========== أقول في نفسي َ وانا أعايد النآس َ .. متى بشوفك ؟! و و تكمل أفرآح عيَديّ .. ========= هنيت نفسي فيك من قبل اهنيك بالعيد يا اجمل عيد من قبل عيدي للعيد فرحة وانت بعيون مغليك منك اجمل ايام الفرح تستزيدي ============ انا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي.

صور خلفيات عيد الأضحى 2019-1440