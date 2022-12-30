رسمياً: نوبيا تعلن عن Nubia Red Magic 8 Pro بشاشة خرافية وبطارية عملاقة

أعلنت رسميا شركة نوبيا عن هاتف Nubia Red Magic 8 Pro أحد أفضل هواتفها في العام الحالي، ويأتي الهاتف بشاشة هي الأفضل على الإطلاق بمعدل تحديث خرافي، ويقدم الهاتف بطارية عملاقة بسعة 6000 ملي أمبير، والمميز في الهاتف أنه يقدم معالج جبار من شركة سناب دراجون، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر الهاتف ومواصفاته.

مواصفات الشاشة:

يقدم الهاتف شاشة من نوع أموليد، بحجم 6.8 بوصة، وتأتي الشاشة بدقة 2480×1116 بكسل، كما أن الشاشة تأتي بمعدل تحديث 10 هرتز.

مواصفات العتاد الداخلي:

يأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون 8 جين 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع أدرينو 740، ويأتي الهاتف ب 8 أو 12 جيجا رام وبسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

مواصفات الكاميرات:

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية:

الكاميرا الأولى: تعمل بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية: تعمل بدقة 8 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة: تعمل بدقة 2 ميجابكسل.

وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل

مواصفات البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة الحجم بسعة 6000 ملي أمبير من نوع ليثيوم بو، وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والبطارية غير قابلة للإزالة.

سعر الهاتف:

يأتي الهاتف بسعر 575 دولار أمريكي، وبسعر 14200 جنيه مصري.