رسميًا إطلاق هاتف Honor X9 بشاشة 6.81 بوصة وبطارية 4800 مللي أمبير في الساعة والمزيد

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة هونر النقاب عن هاتف Honor X8 الذي يعمل بمجموعة شرائح ( معالج) Snapdragon 680 والذي تم الإعلان عنه في المملكة العربية السعودية، والآن كشفت الشركة النقاب عن هاتف Honor X9 الأقوى في ماليزيا، وهذا الهاتف من Honor الجديد يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة ضخمة مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 695 ، وبطارية 4800 مللي أمبير في الساعة، وكاميرات ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، يعتبر هونر X9 كإصدار عالمي من النموذج Honor X30، الذي ظهر لأول مرة في الصين في ديسمبر 2021.

Honor X9

مواصفات ومميزات هاتف هونر X9

يحتوي جهاز Honor X9 على شاشة IPS LCD مقاس 6.81 بوصة مزودة بفتحة مركزية، وتوفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2388 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

بالنسبة لصور السيلفي، يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وإعداد كاميرا ثلاثية التكوين في الخلف: الأساسية بدقة 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل (ماكرو) + 2 ميجابكسل (عمق).

يحتوي على مجموعة شرائح Snapdragon 695 موجودة تحت غطاء، المقترنة بما يصل إلى 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، وذاكرة تخزينية 182 جيجا بايت، ويتم تشغيله بواسطة نظام التشغيل Android 11 OS مع Magic UI 4.2 في الواجهة.

يحتوي الجهاز على بطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

للأمان، فهو يدعم فتح الشاشة عن طريق الوجه، ويأتي مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع أيضًا مثبت على الجانب.

يدعم الجهاز ميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة و 5G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C.

سعر وتوافر Honor X9

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة حول أسعار Honor X9 ، وعند توفرها، يمكن للمستخدمين شراCها بخيارات ألوان مثل: Midnight Black و Titanium Silver و Ocean Blue.

ويجدر الأشارة إلى أن هناك شائعات تقول أن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق Honor X7 قريبًا في الأسواق العالمية، ومن المحتمل أن تكون نسخة معاد تسميتها من Honor X30i الحصري في الصين .