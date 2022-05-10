رسميًا إطلاق هاتف ZTE Axon 40 Pro مع شاشة منحنية وكاميرا 108 ميجابكسل والمزيد

بعد التشويق لعدة أيام ، أطلقت شركة ZTE الصينية رسميًا سلسلة ZTE Axon 40 في الصين اليوم كما هو مقرر حسب الجدول الزمني للشركة، وتضمنت التشكيلة طرازين، وهما ZTE Axon 40 Ultra و ZTE Axon 40 Pro، وفي هذه المقالة في السطور القادمة سوف نلقِ نظرة على أسعار ومواصفات الهاتف الذكي الأخير.

ZTE Axon 40 Pro

مواصفات ZTE Axon 40 Pro

التصميم والشاشة

يتميز Axon 40 Pro بتصميم خلفي حلقي من الزجاج وإطار بلاستيكي، ومجهز بكاميرا مزدوجة مثل هواتف Huawei و Honor الذكية الحديثة، ويبلغ سمك الهاتف 8.46 ملم، ويزن 199 جرام، ويأتي بثلاثة ألوان مختلفة، مثل أسود منتصف الليل وأزرق كريستال وبرتقالي، ويتميز الجهاز بشاشة من نوع AMOLED منحنية مرنة، مقاس 6.67 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل (+ FHD) وعمق ألوان 10 بت، وتدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، ومستوى ذروة سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع.

المعالج وبرامج التشغيل

يتم تشغيل ZTE Axon 40 Pro بواسطة مجموعة الشرائح Qualcomm Snapdragon 870 ، المقترنة بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين داخلي UFS 3.1، ويتميز الهاتف بنظام تبريد (إدارة حرارية) تعتمد على الجرافين، ويقوم بتشغيل الجهاز نظام MyOS 12 استنادًا إلى نظام Android 12.

الكاميرات

يأتي الهاتف الذكي ZTE Axon 40 Pro مع إعداد رباعي الكاميرا في الخلف، مكون من مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل بقياس 1 / 1.52 بوصة في الحجم، ووحدة عريضة بدقة 8 ميجابكسل 120 درجة، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل 4 سم، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

وفي مقدمة الجهاز يحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف ZTE Axon 40 Pro على بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

ميزات إضافية أخرى

يوفر جهاز Axon 40 Pro خيارات اتصال مثل 5G و WiFi 6 و Bluetooth 5.1 و GNSS و NFC و منفذ USB Type C، كما يحتوي على مكبرات صوت استريو مزدوجة، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

سعر ZTE Axon 40 Pro

سيتم بيع Axon 40 Pro بحسب متغيرات الذاكرة وفق الأسعار التالية في الصين: