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رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين

بواسطة Mohamed said
رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين

يُعلن الإعلامي السوري مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 في سحبيها الجديدين، سواء على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، أو سحب منزل الأحلام باليونان، حيث يترقب الآلاف موعد انطلاق السحب الكبير، الذي يتم إجراؤه على الهواء مباشرةً وسحب بنظام القرعة لضمان الشفافية والحيادية، ثم الاتصال بالفائز لتهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به.

1 طرق الاشتراك في مسابقة الحلم
2 أسماء الفائزين في الحلم 2021

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

ومازال الوقت متاحًا من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في السحب حتى موعد البدء في السحب نفسه، أي أن الوقت متاحًا للجميع للاشتراك من خلال الاتصال أو خدمة الرسائل النصية على الرقم المرادف لكل دولة أو الرقم الدول الموحد، كما يمكن الاتصال من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، أو من خلال تعبئة النموذج الموجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة على الإنترنت.

أسماء الفائزين في الحلم 2021

يحمل الجدول التالي كل أسماء الفائزين منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد، وسيتم إدراج اسم الفائز بجائزة اليوم على سحب الربع مليون دولار أمريكي فور الانتهاء من مراسم السحب، وإليكم جميع الفائزين الأربعة عشر حتى الآن:

الرقم الإسم التاريخ الدولة تفاصيل الجائزة القيمة
1 محمد اللباني 2021-02-25 الإمارات الحلم (مبلغ من المال لإكمال بناء منزله ) $125,000
2 محمد مقبول حسين 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى البرونزي $5,000
3 امجد كوجان 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى الفضي $10,000
4 حميد ادهي 2021-03-11 السعودية جائزة المستوى الذهبي $15,000
5 سيد سعد محمد 2021-03-11 مصر جائزة المستوى البلاتيني $20,000
6 ابراهيم عبدالغني السيد 2021-03-11 مصر جائزة المستوى الماسي $30,000
7 محمود محمد العبيد 2021-04-01 الامارات الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته) $250,000
8 محمد طارق عبدالوهاب 2021-05-15 السعودية الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته) $500,000
9 حمزة البشير 2021-05-15 الكويت الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30,000
10 مسعد فهد العنزي 2021-06-10 الكويت جائزة المستوى البرونزي $5,000
11 ابراهيم علي احمد 2021-06-10 السعودية جائزة المستوى الذهبي $15,000
12 حلمي ابراهيم غلاب 2021-06-10 مصر جائزة المستوى البلاتيني $20,000
13 محمد مبارك طه 2021-06-10 السعودية جائزة المستوى الماسي $30,000
14 ربيع التنبوك 2021-06-10 سوريا جائزة المستوى الفضي $10,000
مسابقة الحلم 2019
رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين
Mohamed said
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