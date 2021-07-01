رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين
يُعلن الإعلامي السوري مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 في سحبيها الجديدين، سواء على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، أو سحب منزل الأحلام باليونان، حيث يترقب الآلاف موعد انطلاق السحب الكبير، الذي يتم إجراؤه على الهواء مباشرةً وسحب بنظام القرعة لضمان الشفافية والحيادية، ثم الاتصال بالفائز لتهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به.
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم
ومازال الوقت متاحًا من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في السحب حتى موعد البدء في السحب نفسه، أي أن الوقت متاحًا للجميع للاشتراك من خلال الاتصال أو خدمة الرسائل النصية على الرقم المرادف لكل دولة أو الرقم الدول الموحد، كما يمكن الاتصال من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، أو من خلال تعبئة النموذج الموجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة على الإنترنت.
اللحظة المنتظرة
الليلة سحب الـ 250 ألف دولار https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/7mEPXQXniW
— الحلم (@Dream_MBC) July 1, 2021
أسماء الفائزين في الحلم 2021
يحمل الجدول التالي كل أسماء الفائزين منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد، وسيتم إدراج اسم الفائز بجائزة اليوم على سحب الربع مليون دولار أمريكي فور الانتهاء من مراسم السحب، وإليكم جميع الفائزين الأربعة عشر حتى الآن:
|الرقم
|الإسم
|التاريخ
|الدولة
|تفاصيل الجائزة
|القيمة
|1
|محمد اللباني
|2021-02-25
|الإمارات
|الحلم (مبلغ من المال لإكمال بناء منزله )
|$125,000
|2
|محمد مقبول حسين
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|3
|امجد كوجان
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000
|4
|حميد ادهي
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|5
|سيد سعد محمد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|6
|ابراهيم عبدالغني السيد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|7
|محمود محمد العبيد
|2021-04-01
|الامارات
|الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته)
|$250,000
|8
|محمد طارق عبدالوهاب
|2021-05-15
|السعودية
|الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته)
|$500,000
|9
|حمزة البشير
|2021-05-15
|الكويت
|الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان
|$30,000
|10
|مسعد فهد العنزي
|2021-06-10
|الكويت
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|11
|ابراهيم علي احمد
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|12
|حلمي ابراهيم غلاب
|2021-06-10
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|13
|محمد مبارك طه
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|14
|ربيع التنبوك
|2021-06-10
|سوريا
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000