رسميًا سحب مسابقة الحلم على جائزة 250.000$ والفائزين

يُعلن الإعلامي السوري مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 في سحبيها الجديدين، سواء على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، أو سحب منزل الأحلام باليونان، حيث يترقب الآلاف موعد انطلاق السحب الكبير، الذي يتم إجراؤه على الهواء مباشرةً وسحب بنظام القرعة لضمان الشفافية والحيادية، ثم الاتصال بالفائز لتهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

ومازال الوقت متاحًا من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في السحب حتى موعد البدء في السحب نفسه، أي أن الوقت متاحًا للجميع للاشتراك من خلال الاتصال أو خدمة الرسائل النصية على الرقم المرادف لكل دولة أو الرقم الدول الموحد، كما يمكن الاتصال من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، أو من خلال تعبئة النموذج الموجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة على الإنترنت.

اللحظة المنتظرة الليلة سحب الـ 250 ألف دولار https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/7mEPXQXniW — الحلم (@Dream_MBC) July 1, 2021

أسماء الفائزين في الحلم 2021

يحمل الجدول التالي كل أسماء الفائزين منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد، وسيتم إدراج اسم الفائز بجائزة اليوم على سحب الربع مليون دولار أمريكي فور الانتهاء من مراسم السحب، وإليكم جميع الفائزين الأربعة عشر حتى الآن: