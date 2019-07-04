مميزات وأسعار رسيفر بلوتو الهيئة العربية للتصنيع لمباريات كأس الأمم الأفريقية

بشري سارة لكل محبي الكرة المستديرة، حيث قامت الهيئة العربية للتصنيع بأطلاق أول رسيفر جديد يسمي “رسيفر بلوتو” أحدث صيحة في الرسيفرات 2 في 1 يبث القنوات الأرضية بصورة روعة لمتابعة كافة مباريات كأس أفريقيا الذي يذاع حاليا على القنوات الأرضية والذي يتميز بخاصية Dvb التى تمنحك خاصية استقبال قنوات تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 ، سوف نتعرف معنا عبر موقعكم كلمة على مواصفات رسيفر بلوتو الجدية وأمكانياته ومواصفاته بالإضافة إلى اسعاره.

اسعار ومواصفات رسيفر بلوتو

قامت الهيئة العربية للتصنيع بطرح رسيفر بلوتو الجديد بالأسواق المصرية ذات إمكانيات عالية وجودة نظرا لتصنيعه إلكترونيا بهيئة التصنيع وعلى الرغم من ذلك ذات سعر مميزا جدا وهو 299 جنيه تقريبا وفي متناول الجميع لكى يستطيع شرائه واستقبال القنوات الفضائية والأرضية التى تبث كافة مباريات كأس أفريقيا ومن مميزات رسيفر بلوتو بأنه يمكن تشغيله على كافة شاشات التلفاز ولا يحتاج لشاشات ذات إمكانيات عالية.

والجدير بالذكر بأنه على الرغم من إمكانيات رسيفر بلوتو 2 في 1 إلى أنه تم تصنيع بوقت قياسي بهيئة التصنيع الإلكترونية لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 وقد شهد هذا الرسيفر أقبال شديد من قبل المواطنين نظرا لإمكانياته العالية وسعره المميز وقدراته في استقبال كافة القنوات الأرضية الرقمية والفضائية، لذا يستطيع كافة المواطنون شرائه بالسعر المخفض الذى حددته الهيئة العربية للتصنيع حتى نهاية مباريات كأس أفريقيا.

مميزات رسيفر بلوتو Dvb-t