رقم حساب المواطن المجاني للاستفسارات والشكاوى 2025

يُعد رقم حساب المواطن الموحد أحد أهم وسائل التواصل الرسمية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، إذ يتيح الرد على الاستفسارات واستقبال الشكاوى والملاحظات على مدار الأسبوع. كما أطلق البرنامج قنوات دعم إلكترونية متعددة لتسهيل الوصول إلى الخدمات دون الحاجة لزيارة أي مقر إداري.

رقم حساب المواطن المجاني الموحد

خصص برنامج حساب المواطن رقمًا موحدًا مجانيًا لخدمة المستفيدين داخل المملكة وهو 19912، حيث يمكن التواصل من خلاله لطرح الاستفسارات أو تقديم الشكاوى المتعلقة بالدعم المالي أو حالة الأهلية. يعمل مركز الاتصال من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، ويُغلق في عطلات نهاية الأسبوع الرسمية. ويُنصح المستفيدون دائمًا بالتأكد من الاتصال بالرقم الرسمي فقط لتجنّب عمليات الاحتيال أو تسريب البيانات الشخصية.

طرق التواصل الأخرى مع حساب المواطن

خدمة صوتك مسموع عبر الموقع الرسمي.

حساب تويتر الرسمي @CitizenCare .

. البوابة الإلكترونية لمتابعة الطلبات والاستعلام عن الأهلية.

تطبيق حساب المواطن على الهواتف الذكية.

الاستفسار عن حالة الطلب في حساب المواطن

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. اختيار “الاستعلام عن حالة الطلب”. عرض تفاصيل الأهلية أو حالة الطلب.

خطوات تقديم شكوى على مبلغ الدعم

الدخول إلى حسابك في الموقع الرسمي. اختيار “الدفعات المالية”. الضغط على “تقديم شكوى على الدفعة”. كتابة تفاصيل الاعتراض وإرسال الطلب. انتظار الرد خلال 5 إلى 10 أيام عمل.

رقم حساب المواطن للشكاوى التقنية والمشكلات الفنية

في حال واجهت مشكلة تقنية مثل تعطل الموقع أو صعوبة تسجيل الدخول، يمكن التواصل مع الدعم الفني عبر الرقم الموحد نفسه (19912) أو إرسال بلاغ عبر خدمة “صوتك مسموع”.

نصائح مهمة عند التواصل مع حساب المواطن

احتفظ برقم الطلب أو الشكوى.

استخدم القنوات الرسمية فقط.

لا تشارك معلوماتك البنكية أو رقم الهوية في الرسائل العامة.

استخدم أكثر من قناة في حال تأخر الرد.

الأسئلة الشائعة حول رقم حساب المواطن