رقم خدمة العملاء فودافون المجاني وطريقة التحدث لأحد ممثلي الخدمة

تعد شركة فودافون من أعظم الشركات التي لها صيت قوي وشهرة واسعة في مجال الاتصالات في مصر، لما تقدمه من كثير من الخدمات والمميزات لكافة عملائها، وهو الأمر الذي جعلها تدخل في منافسة ليس مع شركات الاتصالات الموجودة في مصر فقط بل على مستوى شركات الاتصالات الموجودة في الوطن العربي والعالم كله، ومن خلال السطور القادمة سنعرض رقم خدمة العملاء فودافون.

رقم خدمة العملاء فودافون

توفر شركة فودافون رقم خدمة العملاء 888 لكل من نظام الكارت ونظام فليكسات ب 50 قرش المكالمة، أما لمن يتبع نظام الخط فتصبح المكالمة مجاناً.

كما يوجد أيضًا رقم أرضي يتم الاتصال به من خلال الموبايل والذي يتمثل في 16888 لتصبح سعر المكالمة بنفس أسعار مكالمة الموبايل للخط الأرضي.

وهناك رقم أرضي يمكن الاتصال به من خلال الخط الأرضي وهو 02-25292888 لتصبح تكلفة المكالمة بنفس سعر المكالمة من خط أرضي إلى خط أرضي آخر.

أرقام خدمة العملاء لفودافون إنترنت

توفر الشركة رقم 2828 من أي كارت بسعر 50 قرش المكالمة. ويوجد كذلك خط أرضي يمكن الاتصال عليه من خط أرضي آخر وهو 02-25292828 وتتمثل تكلفة المكالمة نفس سعر المكالمة من خط أرضي إلى خط أرضي آخر.

خدمة عملاء فودافون كاش

توفر الشركة رقم وحيد لخدمة فودافون كاش وهو رقم 7001 لتصبح تكلفة المكالمة من نظام الكارت 50 قرش.

خدمة الدليل من فودافون

توفر الشركة رقم وحيد لخدمة الدليل وهو رقم 2121 من أي رقم فودافون بسعر جنيه ونصف لنظام الكارت والذي يختلف عن من يتبعون نظام الخط.

خدمة التسويق أون لاين من فودافون