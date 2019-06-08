يبحث الكثير من عملاء شركة فودافون عن كود استعلام رصيد فودافون كاش من اجل معرفة كم تبقي في محفظة فودافون كاش تأتي هذه الخدمة من اجل ان يستطيع جميع المشتركون للشركة الاستفادة من خدمات التي يستفيد منها الكثيرون من المستعلمين في كل مكان بداخل جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث تجدر الإشارة بان الشركة تقوم بتقديم خدمة تحويل الأموال بين الأشخاص المنضمين لتلك الشركة والتي تبدأ بأرقام ” 010 و 0100″ حيث يمكن للجميع العملاء معرفة الرصيد المتبقي من فودافون كاش عن طريق الكود التالي ” نجمة تسعة شباك” من اجل التمتع بالخدمات المتاحة بهذه الخدمة.

طريقة الاشتراك في فودافون كاش

سنوضح لكم طريقة الاشتراك في خدمة فودافون كاش حيث يلزم علي صاحب الخط التوجه إلي اقرب فرع من فروع الشركة أو الموزعين المعتمدين التابعين لشركة فودافون مصر، حيث تجدر الإشارة بانه يلزم بإحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بك ويفضل بان تكون سارية، بعدها سوف تتواصل مع الموظف المختص لمعرفة الرقم السرى لفودافون كاش حيث يفضل بان تكون الأرقام السرية مكونة من ست أرقام مختلفين عن طريق هذا الكود #5*9*.

رقم خدمة عملاء فودافون كاش vodafone cash

9#*

عن طريق كود فودافون كاش الموضح لكم بعالية، يمكن الاستفادة من خدمات vodafone cash والتي من خلالها يمك تحويل الأموال وشحن ودفع الفواتير والدفع أونلاين لجميع الخدمات الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، وكذلك السحب من مكانيات الـ ATM وإرسال التبرعات لجميع الجمعيات الأهلية وغيرها من المستشفيات، بالإضافة لخدمات الرقم السري ودفع الأقساط وضبط الحساب الخاص بك علي خدمة فودافون كاش لتحويل الأموال بين جميع العملاء بكل المحافظات.