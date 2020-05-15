من خلال رقم خدمة عملاء فودافون مصر يمكنك التواصل مع خدمة العملاء وتقديم الشكاوي التي ترغب بها وحل المشاكل الموجودة في الخط الخاص بك والاستفسار عن أي معلومة ترغب في الحصول عليها بكل سهولة وسلاسة.

أرقام خدمة عملاء فودافون مصر

رقم خدمة عملاء فودافون مصر متاحة 24 ساعة للتواصل معها من خلال الرقم 888 من أي خط فودافون لحل المشكلات وتقديم الشكاوي أو الاستفسار عن أي معلومة أو عرض.

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء فودافون مصر للشكاوي من خلال الرقم الموحد لخدمة عملاء فودافون مصر لخطوط فودافون السابق.

• أما للخطوط الأخري اتصالات أو أورانج أو وي فيمكنك الاتصال علي رقم آخر لخدمة عملاء فودافون مصر.

أرقام خدمة عملاء فودافون مصر للشبكات الأخري

• يمكنك التواصل مع خدمة العملاء متاحة 24 ساعة من أي خط اخر غير فودافون من خلال الرقم الموحد 16888

• أو من خلال رقم الموبايل 01001888888

• ومن أي خط أرضي علي الرقم الموحد لخدمة عملاء فودافون مصر 25292888-02

• ومن خارج مصر يمكنك التواصل مع خدمة عملاء فودافون علي الرقم 01001888888-02

التحدث مع خدمة عملاء فودافون للانترنت الارضي

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء فودافون مصر الانترنت الارضي IDSL من خلال الرقم 2828 من أي خط فودافون، أو للتواصل مع خدمة عملاء فودافون مصر للانترنت الارضي من أي خط أرضي علي الرقم 25292828-02

رقم خدمة عملاء فودافون كاش

تواصل مع خدمة عملاء فودافون كاش من خلال الرقم الموحد لخدمة عملاء فودافون كاش 7001 من أي رقم فودافون.

متاح 24 ساعة.

رقم خدمة عملاء فودافون الشركات مجاناً

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء فودافون الشركات مجاناً من خلال الرقم المخصص لخدمة عملاء الشركات 247 من أي خط فودافون مجانا، أو علي الرقم 16247 من أي خط أرضي بنفس سعر المكالمة العادية أرضي.

خدمة الدليل فودافون

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