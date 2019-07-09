رقم خدمة عملاء كريم في مصر

الكثير من المصريين في كل مكان يبحثون عن رقم خدمة عملاء كريم للشكاوى وذلك من اجل التواصل مع أدارة الشركة من أجل تقديم شكوي ضد قائد السيارة، حيث يمكن لجميع عملاء الشركة في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية تنزيل تطبيق كريم لكي نستطيع التواصل مباشرة مع أحد ممثلي الخدمة لشركة كريم في مصر، من خلال هذا المقال سوف ارفق لحضراتكم أرقام الشركة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

أرقام شركة كريم في القاهرة والإسكندرية

شركة كريم دعت جميع عملائها بتحديث التطبيق الخاص بها بشكل مستمر حتي وذلك من أجل تنزيل أيقونة تقديم الشكوى على هاتفك المحمول وذلك حتى لا يحدث مشاكل أثناء طلب توصيل أو خطا في حساب التوصيل، هكذا يمكن التواصل مع رقم شركة كريم مصر من خلال الأرقام الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

رقم خدمة عملاء كريم للشكاوى بالإسكندرية : موبايل :01204331510، كما يمكن التواصل مع رقم الوكيل عبر الواتس اب من خلال نفس الرقم السابق.

أما بخصوص رقم خدمة عملاء كريم كار القاهرة سيكون عبر الرقم الموحد التالي 0233021610 أو من خلال الرقم الموبايل السابق.

كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني التالي ” [email protected] ” وذلك من اجل إرسال الشكاوى إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت، ومن هنا يمكن كتابة تفاصيل المشكلة بشكل تفصيلي إلى الشركة من أجل حل المشكلة بشكل مباشر، وختاما في حالة وجود أي استفسارات بشأن رقم خدمة عملاء كريم للشكاوى يمكن تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.