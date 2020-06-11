رقم مطعم كنتاكي في قطر (الدوحة، السد، الوكرة، عين خالد) KFC للوجبات السريعة

يعرف مطعم كنتاكي بعلامته الشهيرة التي تصور مؤسسه كولونيل ساندرز، ويتخصص المطعم في إعداد الدجاج المقلي بشكل رئيسي حيث ان خلطته السحرية تقدم طعماً لذيذاً لا يقاوم. وتعرف سلسلة المطاعم بإسم كي إف سي أو بالأنجلينزية KFC، ويعمل أيضاً مطعم الوجبات السريعة على تقديم الشطائر أو السلطات. وقد بدأ أول إفتتاح لفروع كنتاكي في الشرق الأوسط 1973 في الكويت ثم سرعان ما أمتد ليشمل جميع الدول الخليج مروراً لمعظم الدول العربية.

أرقام مطعم كنتاكي

رقم كنتاكي قطر: 44410410 التفاصيل قطر، الدوحة، الخور، شارع الخور

ويقدم سسلة مطعم ماكدونالد خدمة التوصيل delivery للمنازل، ووقت ساعات العمل في 10ص–2ص.

ويشمل كامل فروع كنتاكي في الدوحة في فروع، الوكرة، الخور، الغرافة، أم صلال، السد، الريان.

إكتشف منيو مطعم كنتاكي قطر حيث تحضر مجموعة كنتاكي أطباق جانبية كحبات الذرة، الكول سلو، تشيكن بوب كورن، البطاطس، الصوص، إلى جانب حلويات مثل الكيك الشوكلاته، وتشير كيك. وتعد سلسلة كنتاكي ثاني أعلى المبيعات بعد مطعم ماكدونالد الأمريكي الشهير.

يمكنكم إعتماد الرقم الخاص 44410410 لفروع مطعم كنتاكي الذي تأسس في 1930، حيث يمكنكم الإطمئنان بخدمة توصيل آمنة من دون لمس. في ظل التعامل للحد لمخاطر تفشي فيروس كورونا( كوفيد19) المستجد، والآن يمكنكم الإتصال في أي وقت خلال ساعات العمل على رقم هاتف كنتاكي في قطر لإستقبال طلباتكم الخاصة مع سرعة التوصيل.