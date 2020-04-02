“رموز”تردد قناة الحياة 2 البنفسجي على “نايل سات” إستقبال فوري

تردد قناة الحياة 2 هي قناة منوعة تابعة لشبكة الحياة المصرية، تنتج برامج عديدة التي تنصب في الجانب الإجتماعي والترفيهي والرياضي. تأتي القناة في ترتيبها الثالث ضمن باقات شبكة الحياة التلفزية، وتعرف بإسم الحياة البنفسجية أو الحياة الثانية.

قناة الحياة 2

وتعمد طرح محتوى متكامل يخدم المشاهد بشكل مباشرة بما يمنحه أقصى إستفادة وإشباع ميوله البصرية. وتسهل معرفة الخدمات الحكومية وطرق إستخدامها عبر مرئيات مصورة توضح الخطوات، كما تنخرط بشكل أساسي ببث النشرات الأخبارية لإقتحام الشأن المحلي والدولي. كما تنشط في التوعية عبر المرئيات التي تعرضها بإنتظام. ونشر القرارات الرئاسية والحكومية ونقل مؤتمرات المؤسسات الوطنية والفعاليات الرسمية.

وقناة الحياة غير مشفرة بالكامل. وتبث المسلسلات العربية والمصرية، عبر كاتلوج منوع يشمل كل أنواع المسسلات الدرامية. بما في ذلك تقديم عرض المسلسلات الأجنبية المدبلجة.

تردد قناة الحياة البنفسجى

يمكنك ضبط جهاز الرسيفر على الترددات التالية، ليتاح لك إستقبال إرسال فضائية الحياة البنفسجي بشكل فوري على القمر نايل سات (7.0°غرباً) وإلتقاط بثها بجودة HD، والتمتع بحزمة مسلسلات رائعة يتم بثها على مدار أربعة وعشرين ساعة.

التردد 12015 الإستقطاب رأسي V القمر نايل سات معدل الرمز 27500 معامل التصحيح 3/4

ومن خلال التردد المتضمن في الجدول السابق، يمكنكم إلتقاط إشارة قناة AlHayah2 TV على أجهزة الإستقبال، فوراً، بمجرد ضبط الإعدادات ببيانات التردد الصحيح، ثم حفظها، لتظهر القناة ضمن قائمة القنوات بنفس الإسم المذكور. والتمتع بجدول بثي المنطوي على المحتوى الترفيهي من برامج وأفلام.