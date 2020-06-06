رموز إشارة تردد قناة الريان القطرية 2020 على قمر عرب سات ومدار نايل سات al rayyan

تردد قناة الريان al rayyan tv هي قناة قطرية منوعة تتبع شركة الريان للإعلام والتسويق، وتسعى إلى هيكلة برامج مختلفة على كل الأصعدة بما فيها الإجتماعية والثقافية والدينية، وتم إطلاق القناة في 2011 ومنذ ذلك الوقت يلمح الجمهور قدرة إعلامية كبيرة من جانب القناة في توظيف برامج تساهم بنشر المعرفة والتوعية. والريان فضائية تبث من الدوحة غير مشفرة يتم إستقبال إرسالها على ساتلات سهيل سات ( نفس مدار عرب سات) و”يوتل سات ( نفس مدار نايل سات ).

قناة الريان

تصدر عن قناة الريان مجموعة برامج مهمة، ثقافية وتاريخية، وتسعى لمواكبة التقدم البثي والإنتاجي بإيجاد إعلام عصري يلبي الإحتياجات البصرية لكل الفئات العمرية من خلال الإعتناء بوصول برامج خدمية تعرف المشاهدين بكل ما فيه أهمية لهم، وعلى نحو ما ذكر، ترتكز على تغطية كل الفعاليات والمهرجانات المحلية. لتساهم بذلك في نقل صورة مشرقة عن حاضر قطر وتراثها الأصيل. بما يخلق بيئة بأفراد يعزز عندهم الهوية الوطنية.

تردد قناة الريان

الإعدادات القمر سهيل سات يوتل سات التردد 11045 12521 المدار 25.5 شرق-نفس مدار العرب سات 8 غرب-نفس مدار النايل سات القطبية أفقي (Horizontal) أفقي (Horizontal) معدل الترميز 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 2/3

عبر التردد الجديدة لقناة الريان الموضحة بالأعلى، المخصص لإستقبال بث قناة الريان بصيغة الصورة HD عالية الدقة، بمجرد ضبط الترددات البثة في جهاز الرسفير عبر إدخالها في الخانات المخصصة في الإعدادات، سيتم إلتقاط إشارة قناة الريان بشكل فوري، وظهورها في قائمة القنوات تحت إسم al rayyan tv، ثم التمتع بمزيج برامجي مفضل يشمل برامج إجتماعية، صحية، وللأطفال. حيث انها من القنوات القطرية المفتوحة التي تشغل بثها التلفزي على مدار 24 ساعة بلاتوقف.