رموز تردد قناة آفاق الفضائية العراقية 2020

تردد قناة آفاق 2020 AfaqTv هي قناة أخبارية عراقية ومنوعة يملكها السياسي نوري المالكي. يرتكز محتواها على التغطيات الأعلامية للوضع السياسي والإجتماعي والثقافي، تبث على مدار 24 ساعة، وتذيع التقارير المرئية المختلفة وإدارتها للبرامج الحوارية مع المسوؤلين والسياسيين والشعراء والفنانين من خلال برامج متنوعة. وتحمل قناة آفاق شعار ” أصالة وتنوير”

قناة آفاق

عرفت قناة آفاق منذ أنطلاقها في 2006 بقربها من المجتمع من خلال رصد الواقع الحياتي والأزمات وتسليط الضوء على مشاكل المواطنين من قلب المجتمع، ونشاطها في إعداد التقارير المصورة المختلفة وتسجيلات الفيديوهات التي تشاركها التي ترصد وضع ما. بالإضافة للتغطيات المباشرة للمؤتمرات الصحفية الرسمية والفعاليات الحكومية.

وتعد قناة آفاق محطة رئيسية لدى الشارع العراقي لميزة رصدها للمستجدات وتكثيف التغطيات الإعلامية المصورة، بما في ذلك اللقاءات مع المعنيين وأفراد المجتمع الفاعلين بما يسمح بالوقوف على كل التطورات فضلاً عن خدمات التوعية التي دأبت عليها قنا آفاق. كما لا تغفل عن تخصيص فقرات ترفيهية منوعة

تردد قناة آفاق

القمر التردد معدل الرمز، معدل التصحيح نايل سات 7.3°W 10892 H 27500، 7/8 إسم القناة على الرسيفر Afaq TV

من خلال تردد قناة آفاق، المبين في الجدول أعلاه، الجديد، يمكنكم إستقبال إشارة قناة آفاق بشكل فوري بدون إنقطاع أو تشويش، بمجرد إضافة معطيات التردد بشكل صحيح في جهاز الرسيفر الخاص بك، ليتم البحث عن قناة آفاق على الأقمار الصناعية في بضع ثواني فقط، وظهورها في قائمة القنوات بإسم Afaq TV.