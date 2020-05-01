رموز تردد قناة أو تي في اللبنانية OTV على القمر الصناعي بدر 4

تردد قناة أو تي في OTV قناة لبنانية خاصة تأخذ تصنيف المنوعة والسياسية. فتقدم العديد من البرامج في المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والرياضية. وهي قناة تابعة للتيار الوطني الحر وقد أطلقت في في 2007. وتعد من القنوات اللبنانية التي تحظى بمتابعة الجمهور لها بنحو أكبر. ويمكن إستقبال إرسال قناة أو تي في الفضائية على القمر الصناعي عرب سات.

قناة أو تي في

وتقدم القناة نشرات أخبارية مفصلة بالشأن المحلي والدولي. وتنخرط في إنتاج العديد من البرامج المنوعة وإعداد التقارير المصورة، كما لها حضور في رصد الوضع السائد في المجتمع بالشأن الإجتماعي أو الإقتصادي أو السياسي. ,وتشغل القناة بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة، لإنتقاء أفضل البرامج المعروضة على شاشتها التي تجتذب المشاهدين بها.

إذ أن برامج القناة ذات محتوى جديد مبتكر. ما يجعلها تبث برامج حصرية تتلاقى مع أهتمام الأشخاص بكافة الأعمار. فقد باتت قناة مألوفة ببرامجها الترفيهية والفنية مثل برنامج مش مزح. فإن مسارها الإعلامي محترم لا ينتهك معايير البث التلفزي. لذلك هناك الملايين يدرجونها في قائمة الفنوات اللبنانية المفضلة. ولذلك يهتم اللبنانيين والعرب في المنطقة في الحصول على تردد قناة أو تي في.

برامج قناة أو تي في

بالمباشر

بدبلوماسية

ضروري نحكي

man to man

العوافي

نقطة تحول

تردد قناة أو تي في عرب سات

قم بضبط الرسيفر على قيم التردد التالية، لإستقبال قناة OTV بجودة اتش دي على القمر عرب سات بدر 4. والتمتع بمشاهدة برامج المفضلة بلا إنقطاع.