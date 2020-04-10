رموز تردد قناة الأولى المغربية Al Aoula maroc على مدار نايل سات

تردد قناة الأولى المغربية قناة مغربية منوعة ضمن باقات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تدمج القناة محتوى ترفيهي من البرامج والمسلسلات، يرأس القناة محمد عياد، وتشمل بث النشرات الأخبارية وإنتاج برامج ثقافية وأفلام وثائقية. وتعد محطة مفضلة في بلاد المغرب العربي لما تتميز به من تشغيل مروحة برامج تتمحور على تدفق المعلومات والخدمات العامة.

قناة الأولى المغربية

تعتمد اقناة المغربية على خريطة برامج لإثراء شاشتها بما يلبي الاحتياجات البصرية لمشاهديها، وسارت قدماً في توفير المحتوى الجذاب الذي يلامس إهتمام الجمهور بمختلف شرائحهم العمرية. يشمل الطفل، حيث تخصص برامج للأطفال وتذيع الأغاني الاستعراضية. ويتم تشغيل البث التلفزي على مدار الأربعة وعشرين ساعة، يتم خلالها عرض سلسلة من المسلسسلات والأفلام الى جنب برامج كوميدية.

يمكن ضبط جهاز الرسيفر على الترددات التالية بالأسفل، لإستقبال قناة الأولى المغربية بجودة HD، على القمر الصناعي Eutelsat 7 بمدار نايل سات، بلا أي إنقطاع أو تشويش.

ترميز التردد، القطبية FEC 27500 11474 Mhz، عمودي 3/4

وعبر التردد 11474 الموضحة بياناته في الجدول أعلاه، يمكن إلتقاط إشارة قناة الأولى المغربية بشكل فوري، عبر القمر نايل سات، وظهورها في قائمة القنوات تحت إسم Al Aoula Maroc أو Al Aoula INTER، ثم الإستفادة من خريطة برامج رياضية وثقافية وفنية، إلى جنب تدشين الأفلام الوثائقية، وعرض المسلسلات والأفلام المغربية والعربية. جدير ذكره ان القناة تأسست عام 1962 وتبث حالياً باللغة االعربية، فرنسية، أمازيغية وإسبانية.