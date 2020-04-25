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رموز تردد قناة الرشيد الفضائية alrasheed TV على القمر الصناعي نايل سات 2020

بواسطة زكريا منير
تردد قناة الرشيد hd

تردد قناة الرشيد قناة فضائية عراقية تقدم البرامج السياسية والأخبار المحلية والدولية. ويملك القناة سعد عاصم الجنابي منذ إفتتاحها في 2009، تشغل القناة بث تلفزي على مدار أربعة وعشرين ساعة. لبث مجموعة برامج ناجحة تنال نسب مشاهدة عالية ولا سيما البرامج السياسية. ويتم إلتقاط البث الإرسالي لقناة الرشيد بجودة اتش دي على القمر نايل سات.

قناة الرشيد

وتحافظ القناة على إستقطاب جمهوري ثابت، يرجع ذلك للمحتوى المتميز المقدم في شكل برامج حوارية سياسية والصحة والطبخ والمنوعات كالأبراج. وتلعب دور رئيسي في تدفق المعلومات من خلال التقارير المرئية وعمل اللقاءات مع المسؤولين والنواب وغيرهم من المعنيين بكل قضية أو وضع. لذلك هي تعكس شؤون المجتمع والقضايا المحتدمة والمستجدات اليومية من خلال الرصد ودعم النقاشات السياسية والثقافية.

وتظهر القناة كقناة علمانية حيادية يهمها مصلحة العراق وغير متحزبة لطرف سياسي أو حكومي أو ديني وهي غير معنية بتصنيف عرقي أو مذهبي. وتعرض القناة برامج ترفيهية كالمقالب والمسابقات إلى جنب عرض المسلسلات العراقية المحلية.

تردد قناة الرشيد hd

القمر التردد معدل الرمز الإستقطاب FEC
نايل سات 12360 27500 عامودي 5/6
إسم القناة على الرسيفر alrasheed TV

وعبر التردد الجديد لقناة الرشيد الذي تم الإعلان عنه في الوسائط الرقمية الرسمية للقناة. يمكن إلتقاط إشارة قناة الرشيد بشكل فوري، عند الإنتهاء من تنزيل قيم التردد بشكل صحيح في جهاز الرسفير الخاص بك، ثم الحفظ، ليتم إستقبال بث الفضائية بلا أي إنقطاع أوتشويش، وظهورها في قائمة البحث تحت إسم alrasheed TV ثم التمتع بمشاهدة برامجك المفضلة والمختلفة كبرنامج يوم جديد، الثامنة، المذاعة على قناة الرشيد غير المشفرة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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