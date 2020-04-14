رموز تردد قناة العراقية العامة على القمر الصناعي نايل سات-201 بتقنية HD

تردد قناة العراقية العامة هي قناة عراقية منوعة تابعة للشبكة العراقية للإعلام أطلقت في 2003، ويمكن رؤية برامج عديدة تظهر على القناة العراقية العامة في المجالات السياسية والإقتصادية والرياضة والإجتماعية. وتعد قناة متكاملة عبر مزيج من المحتوى المتميز الذي يتلاقى مع الإهتمام العام، وتبث قناة العراقية العامة على القمر الصناعي نايل سات.

قناة العراقية العامة

وتعد نشطة في رصد الأوضاع من قلب المجتمع العراقي، والوقوف على مشاكل المواطنين والخدمات التي يأملون في تحسينها. وتعد قناة فعالة في إعداد الوثائقيات والتقارير المصورة في كل الإتجاهات. لأنها قناة تمثل صوت الشعب وتسعى دائماً لمواكبة الشؤون المحلية بما تسهم في مناقشة مختلف القضايا والدفع بتغطيات حية من كافة محافظات العراق.

وتضم العراقية برامج ترفيهية وثقافية ودينية على شاشتها، إلى جانب عرض المسلسلات العراقية. لذلك تحرص الأسر العراقية على مشاهدتها بشكل دائم، بما يعكس موافقة البرامج للذوق العام وتخصيص برامج تناسب كل الفئات العمرية.

قناة العراقة العامة بث مباشر

تتيح شبكة الإعلام العراقي مشاهدة باقة قناة العراقية العامة من خلال خاصية البث المباشر على الموقع الألكتروني على الشبكة العنكبوتية. إذ بوسع المشاهد تتبع المحتوى بأكمله بلا إنقطاع، أينما يتواجد، فقط إتصال بالأنترنت ليكون قادراً على متابعة البث الحي لقناة العراقية العامة وكأنه امام شاشة التلفزيون، لأنها خالية من التقطيع أو رادءة في الصوت.

برامج قناة العراقية العامة

صباح الخير ياعراق، برنامج صباحي يتضمن عدة فقرات منوعة.

برنامج صحافتنا

صوت الناس

برنامج خليك بالبيت

برنامج الطريق

تردد قناة العراقية العامة

قم بضبط جهاز الرسيفر بحسب معطيات الترددات أدناه. لإستقبال قناة العراقية العامة بجودة HD، على مدار نايل سات، للإستفادة من التغطيات الواسعة لكل ما يدور في العراق. عبر البرامج الشاملة التي تبث على مدار الأربعة وعشرين ساعة بلا توقف.