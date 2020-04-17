رموز تردد قناة الكويت الثانية KTV2 على بدر 4 والقمر الصناعي نايل سات HD

تردد قناة الكويت الثانية هي إحدى القنوات المتميزة التي تبث محتوى أجنبي. تعرض الأفلام والوثائقيات والبرامج الأجنبية، الأخبار، على شاشتها، وهي قناة تتبع التلفزيون الكويتي ممثلاً بهيئة الإعلام في دولة الكويت تأسست في عام 1961. وقد تم دمجها للبث المباشر على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام ليتسنى مشاهدتها من خلال الأنترنت في أي وقت.

القناة الثانية – KTV 2

من خلال ما يتم عرضه من محتوى إنجلينزي أو مترجم أستطاعت جذب عدد كبير من المشاهدين بواسطته، حتى أن البعض فضلها على القنوات المخصصة في ذلك المجال مثل قنوات الأفلام الرائدة، لأن قناة الكويت الثانية تقدم أفلام عالمية مميزة وشهيرة للغاية وبرامج تلفزيون الواقع الأصلية. لذلك حظيت بأهمية ولا يمكن للأشخاص التفريط بها. لذلك أصبحت واحدة من قنوات الكويت الأكثر أهمية.

يتم تقديم برامج منوعة إجتماعية وفنية وثقافية ورياضية من قبل قناة KTV2، إذ توفر منظومة برامجية شاملة تناسب مختلف الفئات العمرية من مشاهديها، يتم تشغيل قناة الكويت الثانية في بث تلفزي يستمر على مدار الأربعة وعشرين. وتعد كي تي في 2 جامعة لمختلف البرامج الحوارية ورصد الأخبار المحلية والدولية. كما تبث برامج الأطفال والرسوم الكارتونية والمسلسلات الكوميدية والمسلسلات التلفزيونية الأجنبية بكل أنواعها.

تردد قناة الكويت الثانية

القمر الموقع المداري التردد معدل التصحيح الاستقطاب عرب سات- بدر 4 26° شرق 12523 3/4 أفقي نايل سات 8° غرب 11055 2/3 عمودي

وعبر التردد الجديد لقناة KTV 2 2020 الموضحة في الجدول أعلاه، يمكنكم إستقبالها بجودة HD عبر القمر Eutelsat 8 بمدار نايل سات، وبدر 4 على التردد 12523 أفقياً، بشكل فوري، بمجرد ضبط قيم التردد بشكل صحيح في الرسيفر، للتمتع بمنظومة برامج متنوعة، مع ملاحظة ان معدل الترميز سيكون ثابت وهو 27500.