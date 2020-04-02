“رموز” تردد قناة المجلس الكويتية على القمر بدر 4 ونايل سات

تردد قناة المجلس KTV Al Majlis هي قناة كويتية حكومية تهتم بإستعراض كل نشاطات مجلس الأمة الكويتي متمثلاً بإعضائه، القناة إحدى باقات التلفزيون الكويتي المخصصة بتغطية جلسات مجلس النواب اليومية على الهواء مباشرة. كما تهدف قناة المجلس التي أطلقت في 2014 بإضفاء الثقافة المتعلقة بالتشاريع النيابية من خلال عمل مقابلات مع أعضاء مجلس الأمة بما يجعل المشاهد متشعب في المعرفة المتنوعة.

قناة المجلس

تعد قناة المجلس باقة أساسية في الداخل الكويتي لما تساهم به من نشر الوعي القانوني. وتتبع الحالة الإقتصادية والخطط التي تنفذها الحكومة. تسعى الفضائية إلى تداول كافة الأخبار الخاصة بكل وزارت الدولة عبر نشرات الأخبار، والقرب أكثر من البيئة البرلمانية وقطاع الأعمال والشركات عبر إفراز كل الأحداث والمستجدات وآخر المتغيرات. وما يسهل تغطية كل الجوانب التي تم ذكرها تخصيص بث تلفزي يمتد على مدار أربعة وعشرين ساعة. ما يمنح مساحة كبيرة لإستيفاء كل الأخبار والمداخلات مع المسؤولين بالتالي زيادة الرصيد المعرفي الذي يشتمل على الإلمام بأفكار التشاريع وطرق تعاطي النواب معها والتي تؤثر على الوضع الإقتصادي لكل مواطن.

وترتكز القناة مجلس الكويت على إظهار كل القضايا المرتبطة بالشأن النيابي في مختلف الإتجاهات. ويمكن دعم هذا من خلال المقابلات المصورة التي تجرى مع أعضاء مجلس الأمة الكويتي. بما في ذلك بث النقل من داخل مجلس الأمة ورصد كل النقاشات والجلسات التي تنعقد في قاعة عبدالله السام.

تردد قناة المجلس الكويتية

لمشاهدة قناة المجلس يرجى ضبط جهاز الإستقبال على الترددات في الجدول أدناه، لإستقبال إرسال تلفزيون المجلس بتقنية HD، بلا أي إنقطاع أو تشويش، مع مراعاة ان معدل الرمز سيكون ثابتاً وهو 27500.

تردد قناة Al Majlis على نايل سات وعرب سات القمر التردد القطبية معامل التصحيح صيغة البث عرب سات – بدر 4 12524 H 3/4 HD نايل سات 11055 V 2/3 HD

وتنتج القناة التي تصدر عن مجلس الأمة برامج منوعة كالحوارية، وتوصل للمواطن الأخبار من مصادرها وتعمل على دعم ثقافة الشعب بالحياة البرلمانية.