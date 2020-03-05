“رموز” تردد قناة تلفزيون قطر على جميع الأقمار 2020

قناة تلفزيون قطر qatar tv واحدة من أشهر القنوات في الخليج ولها إستقطاب عالي على المستوى العربي. تعد قناة ذات تنوع في محتواها المرئي الذي يتناسب مع مصالح المشاهد ويلامس إهتماماته المتجددة في عدة إتجاهات كالسياسية والإقتصاد والرياضية والصحة. وإذ تحرص أن تستوفي جانب الترفيه من خلال عرض المسلسلات العربية والأجنبية كالمسلسلات التركية الأكثر شهرة وهو ما دفع لخلق مزيد من الجمهور العربي.

قناة تلفزيون قطر

أن قناة قطر تقوم على تسليط الأضواء على الأخبار على الصعيد المحلي والدولي في نشرات يومية تبث أهم الأخبار في الشرق الأوسط والعالم.

تجهز مجموعة من البرامج الإذاعية التي تشبع إهتمامات وميول كل فرد بمختلف الأعمار. كما يتم التذكير ان القناة تعمل على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع، وإعتماد تقنية HD التي توفر شاشة عالية الوضوح، وتنخرط قطر في إعداد أفضل البرامج السياسية والإقتصادية التي تستضيف المحللون لتقديم رؤية شاملة للمتغيرات في تلك المجالات.

قناة قطر هي القناة الرسمية لقطر التي تأسست في 1970 كإحدى قنوات التلفزيون الحكومي المشغلة من قبل وزارة الإعلام. وهي من القنوات التي جلبت لنفسها مكانة مرموقة نظراً لتخصيص محتوى متجدد يتحد مع الذائقة البصرية بما يضمن تفاعل المشاهد مع ما يعرض على الشاشة من محتوى يندرج في عدة جوانب ذات الإهتمام العام.

برامج قناة قطر

نبض الإقتصاد، يعتني بتسليط الضوء على آخر التطورات في السوق الإقتصادي ومؤشرات البورصة على الصعيد المحلي والدولي.

الحقيقة

رياضة

رياض الجنة

دانات قطرية، يجهز فقرات غنائية من الفن التراثي لقطر.

العيادة، برنامج توعوي صحي يطرح العديد من النصائح الطبية التي تخدم الشخص في مجالات عدة,

همسات نسائية