رموز تردد قناة تويلف 12 arabia على قمر نايل سات.. لأشهر المسلسلات التركية المدبلجة

ظهرت قناة درامية حديثة تبث إرسالها على القمر نايل سات، تخصصت قناة 12 عربي في عرض المسلسلات التركية المدبلجة، وتسعى لتكون تلفزيوناً يجمع كافة المسلسلات التركية بشكل أشكالها على شاشة واحدة .

12 arabia

وتتعدد القنوات من نفس النوع إلا أن قناة 12 arabic لديها مهمة إثراء شاشتها المسلسلات التركية الأكثر شهرة التي تلاقي نسب مشاهدات عالية. متضمن المسلسلات الحديثة والقديمة ومن أبرز ما تعرضه مسلسل وادي الذئاب، زهرة الثالوث، وقد جذبت الأنظار مكتسبة جماهير كثر من محبي الدراما في وقت قصير.

وبما أن القناة توفر أحدث إنتاجات الدراما التركية بطريقة الدبلجة، فقد لاذ إليها الآلاف ممن لديهم شغف بمشاهدة الأعمال التلفزيونية بسرعة قبل إنتشارها على القنوات العربية. لأن هناك نذرة في إمكانية الحصول عليها مترجمة أو مدبلجة في وقت عرضها بشكل حصري على القنوات التركية الأصل.

وقد بدأ إنطلاق القناة بقوة من خلال عرض مسلسلات تلقى رواجاً كبيراً من ناحية إقبال الجمهور عليها. كما أن هناك خطة برامج منوعة مثل برنامج تستاهل تعرض على قناة تويلف 12.

تردد قناة تويلف عربي

القمر الصناعي التردد ترميز الإستقطاب معدل تصحيح نايل سات 10815 27500 H 7/8 إسم القناة في قائمة البحث 12 Arabia

وعبر تردد قناة 12 arabia الموضح في الجدول أعلاه، يمكنك إلتقاط إشارة قناة تويلف 12 بشكل فوري، على القمر nilesat 201، بمجرد إضافة قيم التردد في الخانات المخصصة في جهاز الرسيفر الخاص بك، ثم عمل حفظ، ليتم البحث عن القناة وإلتقاط أقوى إشارة بلا أي إنقطاع أو تشويش، ثم التمتع بكاتلوج واسع من المسلسلات التركية المعروفة والتي لا قت في أوقات سابقة إقبال الملايين على مشاهدتها.