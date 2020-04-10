رموز تردد قناة ذكريات Thikrayat السعودية على بدر 4 والقمر “نايل سات-201”

تردد قناة ذكريات قناة سعودية تخصصت في عرض المحتوى القديم الذي يشمل المسلسلات والبرامج قديماً. سيستعيد السعوديين الذاكرة للوراء من خلال مشاهدة أعمال تلفزيونية أنتجت خلال أربعة عقود مضت.

قناة ذكريات

ومن المقرر بث ما مجموعه 460 ألف عمل تلفزيوني على شاشة التلفزيون بالقناة بالتزامن مع خطة شهر رمضان المقبل 2020، وفقا لخالد الغامدي الوكيل الإعلامي للجنة تسير الأعمال في هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية.

وبدأت قناة ذكريات إفتتاحيتها بعرض برامج يقدمها مذيعيون لهم سمعة مثل دنيا بكر يونس، عبدالرحمن يغمور، كما تخلل الإفتتاحية مسلسلات وتلاوات من الذكر الحكيم.

وتضم القناة أرشيف غني يرتكز على إنتاجات التلفزيون السعودي القديم، مما يتيح فرصة للأجيال الجديدة بمشاهدة تراثهم التلفزيوني في المملكة العربية السعودية.

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تردد قناة ذكريات السعودية

قم بضبط الرسيفر بإدخال الترددات الموضحة في الأسفل، لإستقبال قناة ذكريات الجديدة بجودة HD عبر مدار نايل سات. والتمتع بالمحتوى الحصري الذي قد تشاهده لأول مرة.

تردد قناة Thikrayat_tv hd على nilesat ترميز التردد القطبية تعديل الخطأ 27500 12284 عامودي 5/6

تردد قناة ذكريات على عرب سات

ترميز 27500

التردد 12149

الإستقطاب أفقي

معامل تصويب الخطأ : 5/6

إسم القناة في جهاز الرسيفر: Thikrayat_tv

وبإمكانك تتبع حزمة كبيرة من البرامج مثل برنامج حروف وعدد واسع من المسلسلات السعودية المتميزة، التي لا تزال ذكراها عالقة في الأذهان. إذ تخصص قناة ذكريات بث مستمر على مدار الأربعة وعشرين ساعة، لإسيفاء خريطة برامج منوعة تصل الى المشاهد السعودي والعربي.