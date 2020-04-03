“رموز” تردد قناة روتانا أفلام “Rotana aflam” على نايل سات وعربسات hd

تردد قناة روتانا أفلام 2020 هي قناة فضائية مخصصة لعرض أقوى الأفلام العربية. وتضم إليها مروحة أفلام رائعة في طابع الرومانسي والأكشن والكوميديا. وقناة روتانا أفلام هي ضمن باقات شركة روتانا الترفيهية السعودية، وتتصدر الإستقطاب لإمتلاكها حقوق كبيرة من لأفلام التي تعرض على شاشتها، الأقوى، والأفضل، مما يجعلها قناة لا غنى عنها.

قناة روتانا أفلام

تعكس قناة روتانا إستراتيجيتها الإثرائية عبر طرح ما يبحث عنه المشاهد من أفلام شيقة. فهي تحرص دائماً على عرض أنجح الأفلام العربية التي توفر المتعة لمن يراها. ولإتاحة الأفلام المتميزة كان عليها تخصيص بث تلفزيي يستمر على مدار الأربعة وعشرين ساعة بلا توقف، لأجل عرض كل فيلم واحد تلو الآخر.

وتتحدد مزايا فريدة للقناة وعروض زاخرة لمحتوى الفيلم بأن الفواصل الإعلانية تكون قليلة. وبث الأفلام الحديثة والقديمة على حد سواء. إذ تمتلك كاتلوج ضخم لأفلام السينما التي هي محل متابعة وتفضيل في عالمنا العربي.

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وتم إضافة تردد جديد للقناة وفق ماورد في إعلان رسمي على الموقع الإلكتروني في الأنترنت. ليتسنى إستقبال إرسال قناة روتانا أفلام مع إشارة بث أكثر ثباتاً. على القمر بدر 6.

تردد قناة rotana aflam

القمر التردد الإستقطاب معدل الرمز FEC نايل سات 11296 H أفقي 27500 3/4 عرب سات 12341 H أفقي 27500 3/4

تردد قناة روتانا أفلام على بدر- عرب سات