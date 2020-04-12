رموز تردد قناة روتانا كوميدي Rotana comedy على عرب سات بدر 6

تردد قناة روتانا كوميدي “Rotana comedy channel” قناة سعودية منوعة مخصصة لعرض المسلسلات والأفلام العربية الكوميدية، والتي تبث إرسالها عبر القمر عرب سات بدر 6. تعد القناة كوميدي حديث النشأة ولكن صداها ذاع في كل مكان. إذ من المقرر ان تعرض أفضل الأعمال الكوميدية بما يشمل المسلسلات والأفلام العربية الأصيلة، بما يضفي عامل المتعة للمشاهدين بمتابعة أفضل إنتاجات التلفزيون العربي وصناع السينما.

قناة روتانا كوميدي

وبتولد القناة كوميدي تكون هي ثاني قناة مخصصة للكوميديا في الوطن العربي بعد قناة فنون وهي فضائية كويتية كوميدية لا مثيل لها تأسست في 2006 للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا وتمكلها حالياً مجموعة الوطن الإعلامية.

وبالرجوع لقناة روتانا كوميدي فإنها تمتلك مكتبة ضخمة من مسلسلات التلفزيون العربي، والتي ستعمل على بثها على مدار أربعة وعشرين ساعة عبر قناة غير مشفرة مجانية. وبكل تأكيد ستعمل قناة روتانا كومدي على توسيع حقوقها الشرائية لأشهر سلسلات الأفلام، وإذاعتها حلقات المسلسلات واحد تلو الأخرى بلا توقف. وإعتباراً من تاريخ 12 أبريل 2020 يتم إطلاق قناة روتانا كوميدي بحلة مميزة لتجمع أنواع من المسلسلات والمسرحيات المضحكة، من خلال أقوى الإنتاجات الكوميدية الحديثة والقديمة، في كاتلوج واسع من الأعمال الكوميدية الحصرية ذائعة الصيت والتي كانت حققت أعلى النجاحات الى جنب الايرادات الإستثنائية.

إذ ستكون الدراما الكوميدية المصرية حاضرة بقوة. وأن يتم تخصيص الجزء الأكبر للمسلسلات الكوميدية الأشهر والأكثر مشاهدة، مثل مسلسل عسل أسود، البيه رومانسي، مطاردة غرامية، عمر وسلمي 2. وغيرها من المسلسلات الرائجة التي يبحث عنها محبي الكوميدي.

إضبط جهاز الرسيفر على الترددات المبينة في الأسفل. لإستقبال إرسال قناة روتانا كوميدي بجودة HD، على قمر بدر 6، لمشاهدتها بحلة جذابة متضمنة خريطة لأقوى المسلسلات والأفلام المصرية والعربية.

تردد قناة روتانا كوميدي

القمر عرب سات عرب سات التردد HD 12341 11843 الإستقطاب أفقي أفقي ترميز 27500 27500 FEC 3/4 3/4

وعبر الترددات الموضحة في الجدول أعلاه يمكنك إستقبال قناة روتانا كوميدي بشكل فوري، على عرب سات، بمعدل الترميز الثابت 27500، وإلتقاط إشارة روتانا كومدي بلا أي إنقطاع أو تشويش. وظهورها في قائمة القنوات بإسم Rotana comedy، ثم الإستمتاع بأروع المسلسلات والأفلام التي أنتجت في زمن الفن الجميل.

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