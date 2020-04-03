“رموز” تردد قناة روتانا كيدز Rotana Kids على نايل سات HD

تردد قناة روتانا كيدز 2020 هي فضائية موجهة للأطفال عبر تخصيص الرسوم المتحركة التي تبث على مدار الساعة، تم إطلاق القناة قبل أيام قليلة فقط. لتنضم إلى باقات شركة روتانا الترفيهية السعودية. وبدأت القناة بالإفراج عن رسوم كارتونية تاريخية معروفة مثل ماوكلي، سندوكان. كما أتاحت عرض برنامج إفتح ياسمسم وهو( برنامج مشترك لدول الخليج العربي) إنتج جزءه الأول 1979 والثاني سنة 1982.

قناة روتانا كيدز

بلا شك ستعكس قناة كيدز إستراتيجية التميز والتوسع لشركة روتانا، كجميع الباقات، عبر بث أفلام الكارتون بشكل متجدد التي تشكل جذباً للطفل. بما يعزز تفاعل الجمهور وإستقبالها على أوسع نطاق في العالم العربي. وبدأت قناة كيدز، بقوة، وحماسة، إذ خصصت بث يستمر على مدار أربعة وعشرين ساعة بلا إنقطاع، وعززت إمكانية الوصول للقناة بشكل أكبر عبر تخصيص خاصية البث المباشر، على موقعها الإلكتروني، على الشبكة العنكبوتية.

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تردد قناة روتانا كيدز على نايل سات

الترميز:27500

التردد: 11296

إستقطاب أفقي H

معامل تصويب الخطأ: 3/4

إسم القناة على الرسيفر: Rotana Kids

ستسهل قناة روتانا كيدز عملية إقتفاء الأطفال أفلامهم المفضلة، من خلال الجدول البثي الذي يحدد الوقت الزمني لكل مسلسل كارتوني. بما يجعلهم يقضون أوقاتاً ممتعة أمام شاشة التلفزيون. في فرجة مسلية لمحتوى الرسوم الكارتونية المنوعة، بعرض كل مسلسلسلات الأنمي واحداً تلو الآخر بلا توقف.