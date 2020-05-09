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رموز تردد قناة رووداو rudaw العربية على قمر نايل سات وهوت بيرد HD

بواسطة زكريا منير

تردد قناة رووداو rudaw قناة فضائية كردية، سياسية ومنوعة في الوقت نفسه، تبث نشرات الأخبار وتقدم مجموعة برامج متنوعة تلقى صداها عند جمهور كبير. تأسست القناة في 2013 ومقرها الرئيسي في أربيل. تنشر بعدة لغات هي الكردية والتركية والعربية والإنجلينزية.

قناة رووداو

تتوزع أخبار رووداو في تقديم أخبار الشرق الأوسط، والعالم، وتغطية مجالات الإقتصاد والثقافة والفن، وتبث قناةرووداو على مدار الأربعة وعشرين ساعة بلا توقف. مقدمة نشرات عاجلة لأحدث المستجدات، خاصة في الأمور المتعلقة بالحكومية العراقية والقرارات التي تنبثق من الدولة. ورغم فترة ولادة القناة غير الطويل فهي نجحت في جعلها قناة مهمة، مؤثرة، تستقطب ملايين المشاهدين لذلك تشهد عمليات بحث مكثفة عن تردد قناة رووداو  على شبكة الأنترنت.

تتواصل قناة رووداو مع الجمهور من خلال صفحة خاصة على موقع فيسبوك، في نشاط يرتكز على نشر الأخبار والتقارير المرئية والحلقات التلفزيونية ضمن برامج القناة التي تعرض على شاشتها.

يمكن إستقبال إرسال قناة رووداو العراقية بجودة اس دي أو اتش دي عالية الدقة، على كل من الأقمار Eutelsat 7 West  بمدار نايل سات، وقمر هوت بيرد 13C.

تردد قناة رووداو

  • القمر: نايل سات
  • التردد: 10892
  • ترميز:27500
  • الإستقطاب: أفقي
  • معامل تصويب الخطأ: 7/8

صيغة البث: HD أو SD على التردد 12604

تردد قناة رووداو على هوت بيرد

  • القمر:هوت بيرد
  • التردد: 11373
  • ترميز: 27500
  • الإستقطاب: أفقي
  • FEC: 3/4
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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